Atalanta, infortunio Raspadori: lesione alla coscia destra

L’Atalanta non avrà a disposizione Giacomo Raspadori alla ripresa di campionato lunedì 12 ottobre a Bergamo col Venezia e probabilmente anche col Pafos in Conference League tre giorni dopo. Gli accertamenti strumentali dell’attaccante azzurro, rientrato martedì 29 settembre dal ritiro dell’Italia a Coverciano, parlano di una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Quindici giorni la prognosi. Raspadori ha giocato solo il primo tempo l’altro ieri in Nations League a Bursa contro la Turchia, prima di accusare i postumi di uno scontro di gioco lasciando il posto a Nicolò Cambiaghi all’intervallo.

Terapie per Hien e Sulemana

Nella giornata di oggi, senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, Éderson e compagni hanno sostenuto al Centro Bortolotti un allenamento congiunto con la formazione U23. Dopo una prima parte di attivazione tecnica, per i nerazzurri la seduta odierna ha previsto delle esercitazioni divisi per reparto, un lavoro dedicato al possesso palla, una partitella 10 vs 10 su campo ridotto e per concludere una sessione di potenziamento aerobico differenziato. Oltre al rientro di Raspadori a Zingonia, proseguono le terapie per Hien e Sulemana.