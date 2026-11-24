Atalanta, Carnesecchi operato al menisco: torna tra sei settimane
DALL’INFERMERIA. Il portiere nerazzurro è stato operato al ginocchio sinistro nella mattinata di martedì 24 novembre. Giovedì la squadra in campo in Conference League.Lettura meno di un minuto.
Intervento chirurgico riuscito per Marco Carnesecchi. Nella mattinata di martedì 24 novembre il portiere dell’Atalanta si è sottoposto a un’operazione in artroscopia per la pulizia meniscale del ginocchio sinistro. A comunicarlo è stata la società nerazzurra, precisando che l’intervento è andato a buon fine e che nei prossimi giorni il giocatore inizierà l’iter riabilitativo. Potrebbe essere di almeno sei settimane il tempo del recupero post operatorio.
Atalanta, il lavoro a Zingonia
Il titolare del ruolo, dunque, rimarrà Marco Sportiello. Intanto, al Centro Bortolotti di Zingonia, giornata di scarico e lavoro individuale per i nerazzurri. Hien, Kossounou e Pompei hanno svolto lavoro in palestra e individuale in campo.
Conference League, giovedì la sfida al Borac
Mercoledì 25 novembre la squadra di Maurizio Sarri si allenerà alle 11.30 a Zingonia, prima di partire nel pomeriggio alla volta di Banja Luka, in Bosnia-Erzegovina. Giovedì 26 novembre l’Atalanta affronterà il Borac nella quarta giornata della League Phase di UEFA Conference League.
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