Intervento chirurgico riuscito per Marco Carnesecchi. Nella mattinata di martedì 24 novembre il portiere dell’Atalanta si è sottoposto a un’operazione in artroscopia per la pulizia meniscale del ginocchio sinistro. A comunicarlo è stata la società nerazzurra, precisando che l’intervento è andato a buon fine e che nei prossimi giorni il giocatore inizierà l’iter riabilitativo. Potrebbe essere di almeno sei settimane il tempo del recupero post operatorio.