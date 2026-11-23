È stata una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro ad aver impedito a Marco Carnesecchi di difendere la porta dell’ Atalanta domenica sera a Bergamo contro l’Inter.

Il giocatore ha accusato il fastidio all’articolazione durante il riscaldamento prepartita. Per il portiere riminese, classe 2000, è previsto nella giornata di martedì 24 novembre un intervento chirurgico di regolarizzazione della lesione.

La prognosi sarà nota soltanto a operazione avvenuta. I tempi standard di recupero per le lesioni meniscali più lievi si aggirano normalmente intorno alle sei settimane. Il ruolo di titolare da domenica sera è passato quindi a Marco Sportiello.