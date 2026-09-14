Atalanta, martedì 15 settembre allenamento a porte aperte a Zingonia

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Sarri, l’Atalanta riprenderà a lavorare martedì 15 settembre , al pomeriggio. Una seduta in cui la squadra riceverà l’ennesimo abbraccio da parte dei tifosi: il Centro Bortolotti di Zingonia aprirà infatti le sue porte a sostenitori e appassionati , come già accaduto lo scorso 17 agosto quando i tifosi nerazzurri avevano dato la carica alla squadra prima del debutto in Conference. Appuntamento alle 17,30, con i cancelli di Zingonia che si apriranno ai tifosi dalle 17 , fino al raggiungimento della capienza massima consentita.

Al Centro Bortolotti cancelli aperti alle 17, accesso libero fino al raggiungimento della capienza massima consentita

Dopo le sconfitte contro Roma e Cagliari, i nerazzurri mettono nel mirino la sfida di domenica 20 settembre a Torino contro la Juventus (fischio d’inizio alle 18), ultimo impegno prima della lunga sosta per le nazionali che vedrà il campionato fermarsi per due domeniche. E se l’Atalanta arriva da due ko, la Juve non sta certo meglio dopo un punto in due partite con la rocambolesca sconfitta di domenica sera in casa del Sassuolo. Ma prima di pensare all’Atalanta, i bianconeri sono attesi dall’Europa League: giovedì per la prima giornata della fase a campionato ospiterà gli olandesi del Nec.