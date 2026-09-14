Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Lunedì 14 Settembre 2026

Atalanta, martedì 15 settembre allenamento a porte aperte a Zingonia

LA RIPRESA. Dopo due giorni di riposo, martedì 15 settembre l’Atalanta torna ad allenarsi in vista della trasferta sul campo della Juve. E lo farà davanti ai propri tifosi: la seduta di Zingonia (alle 17,30) sarà infatti a porte aperte.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, martedì 15 settembre allenamento a porte aperte a Zingonia
Tanti tifosi in tribuna Zingonia per l’allenamento a porte aperte del 17 agosto
(Foto di Afb)

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Sarri, l’Atalanta riprenderà a lavorare martedì 15 settembre, al pomeriggio. Una seduta in cui la squadra riceverà l’ennesimo abbraccio da parte dei tifosi: il Centro Bortolotti di Zingonia aprirà infatti le sue porte a sostenitori e appassionati, come già accaduto lo scorso 17 agosto quando i tifosi nerazzurri avevano dato la carica alla squadra prima del debutto in Conference. Appuntamento alle 17,30, con i cancelli di Zingonia che si apriranno ai tifosi dalle 17, fino al raggiungimento della capienza massima consentita.

Al Centro Bortolotti cancelli aperti alle 17, accesso libero fino al raggiungimento della capienza massima consentita

Dopo le sconfitte contro Roma e Cagliari, i nerazzurri mettono nel mirino la sfida di domenica 20 settembre a Torino contro la Juventus (fischio d’inizio alle 18), ultimo impegno prima della lunga sosta per le nazionali che vedrà il campionato fermarsi per due domeniche. E se l’Atalanta arriva da due ko, la Juve non sta certo meglio dopo un punto in due partite con la rocambolesca sconfitta di domenica sera in casa del Sassuolo. Ma prima di pensare all’Atalanta, i bianconeri sono attesi dall’Europa League: giovedì per la prima giornata della fase a campionato ospiterà gli olandesi del Nec.

Leggi anche
Leggi anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
Maurizio Sarri
Atalanta
Juventus