Atalanta, mini abbonamenti alla Conference League: prelazione dal 9 settembre

Il 15 ottobre l’Atalanta farà il suo esordio in Conference League , ospitando a Bergamo il Pafos, dopo aver superato ad agosto i playoff contro l’Hapoel Tel Aviv. Il club nerazzurro ha pubblicato sul proprio sito tutte le info per i mini abbonamenti alla terza competizione europea.

Tre fasi di vendita

Saranno tre le fasi di vendita. Dalle 10 del 9 alle 19 del 14 settembre potranno confermare il proprio posto gli abbonati alla Serie A 2026-2027. Dalle 10 alle 19 del 15 settembre sarà attiva la prelazione per gli abbonati nei posti riservati Uefa: «In occasione delle competizioni europee, alcuni posti disponibili in campionato sono riservati, per accordi istituzionali, alla Uefa. Per alcuni abbonati dei settori Tribuna Rinascimento E03, Tribuna Rinascimento F02 e Tribuna d’Onore, non sarà quindi possibile confermare il posto occupato con l’abbonamento 21 gare. Questi abbonati potranno scegliere un posto alternativo tra quelli disponibili in qualsiasi settore dello stadio, al prezzo corrispondente previsto in prelazione», spiega l’Atalanta. La vendita libera sarà invece dalle 10 del 16 alle 19 del 20 settembre, fatta salva la chiusura anticipata per esaurimento dei posti.