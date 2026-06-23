Atalanta, nuova amichevole internazionale: l’8 agosto dallo Schalke 04 in Germania
CALCIO. Dopo il test con il Feyenoord a Rotterdam, i nerazzurri affronteranno lo Schalke 04 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, in Germania. Calcio d’inizio alle 17.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Un’altra amichevole internazionale per l’Atalanta. Dopo il test già annunciato in Olanda contro il Feyenoord, in calendario domenica 2 agosto a Rotterdam, la squadra di mister Sarri sarà impegnata anche in Germania.
Sabato 8 agosto i nerazzurri affronteranno lo Schalke 04 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, con calcio d’inizio fissato alle 17. Si tratta di un nuovo appuntamento nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione.
La gara contro la formazione tedesca rappresenterà un ulteriore banco di prova internazionale per l’Atalanta, che proseguirà così la preparazione estiva dopo la prima fase di lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia.
Le informazioni relative alla modalità di acquisto dei biglietti nel settore ospiti saranno rese note prossimamente dallo Schalke 04.
Raduno il 6 luglio a Zingonia
Ci sono le date del via alla stagione 2026/2027. La stagione della nuova era atalantina targata Sarri-Giuntoli. L’uscita dai blocchi per l’Atalanta scatta lunedì 6 luglio, quando la squadra si radunerà al Centro Bortolotti di Zingonia per il primo di tre giorni dedicati a visite mediche e test di valutazione. Ma la partenza effettiva dei lavori è stata programmata per giovedì 9 luglio con la prima di una serie di sedute di allenamento fino a domenica 12. Dal giorno seguente invece ecco il ritiro vero e proprio, sempre al Centro Bortolotti, fino a domenica 26 luglio, quando caleranno i titoli coda sulla prima fase della preparazione estiva.
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