Atalanta, nuova amichevole internazionale: l’8 agosto dallo Schalke 04 in Germania

Raduno il 6 luglio a Zingonia

Ci sono le date del via alla stagione 2026/2027. La stagione della nuova era atalantina targata Sarri-Giuntoli. L’uscita dai blocchi per l’Atalanta scatta lunedì 6 luglio, quando la squadra si radunerà al Centro Bortolotti di Zingonia per il primo di tre giorni dedicati a visite mediche e test di valutazione. Ma la partenza effettiva dei lavori è stata programmata per giovedì 9 luglio con la prima di una serie di sedute di allenamento fino a domenica 12. Dal giorno seguente invece ecco il ritiro vero e proprio, sempre al Centro Bortolotti, fino a domenica 26 luglio, quando caleranno i titoli coda sulla prima fase della preparazione estiva.