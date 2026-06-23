Atalanta, Palestra verso il Chelsea: sorpasso sull’Inter e trattativa vicina alla chiusura

Colpo di scena nella trattativa per Marco Palestra. L’esterno di proprietà dell’Atalanta, rientrato dal prestito al Cagliari, è finito nel mirino del Chelsea, che nelle ultime ore avrebbe superato l’Inter nella corsa al giocatore.

Il club nerazzurro sembrava aver già trovato un’intesa con Palestra, ma l’inserimento della società londinese ha cambiato lo scenario. Secondo quanto emerge, il Chelsea avrebbe messo sul piatto un’offerta più alta sia per il giocatore sia per l’Atalanta.