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Sport / Bergamo Città Martedì 23 Giugno 2026

Atalanta, Palestra verso il Chelsea: sorpasso sull’Inter e trattativa vicina alla chiusura

CALCIOMERCATO. Il club londinese si è inserito con decisione sull’esterno rientrato dal prestito al Cagliari: sul tavolo 60 milioni per i bergamaschi e un quinquennale da 5 milioni a stagione al giocatore.

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Redazione Web
Redazione Web
Atalanta, Palestra verso il Chelsea: sorpasso sull’Inter e trattativa vicina alla chiusura
Marco Palestra

Bergamo

Colpo di scena nella trattativa per Marco Palestra. L’esterno di proprietà dell’Atalanta, rientrato dal prestito al Cagliari, è finito nel mirino del Chelsea, che nelle ultime ore avrebbe superato l’Inter nella corsa al giocatore.
Il club nerazzurro sembrava aver già trovato un’intesa con Palestra, ma l’inserimento della società londinese ha cambiato lo scenario. Secondo quanto emerge, il Chelsea avrebbe messo sul piatto un’offerta più alta sia per il giocatore sia per l’Atalanta.

All’esterno originario di Buccinasco sarebbe stato proposto un contratto da 5 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni, contro i 3 milioni offerti dall’Inter. Anche per il club bergamasco la proposta inglese sarebbe più vantaggiosa: 60 milioni di euro bonus compresi, rispetto ai 50 milioni prospettati dalla società milanese.

La trattativa tra le parti è ancora in corso, ma la chiusura appare vicina. Per l’Atalanta si tratterebbe di un’operazione molto importante dal punto di vista economico, mentre per Palestra si aprirebbe la possibilità di approdare in Premier League dopo l’esperienza in prestito al Cagliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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