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Sport / Bergamo Città Venerdì 13 Novembre 2026

Atalanta, ricavi record a 325 milioni: undicesimo bilancio consecutivo in utile

I CONTI. Il club nerazzurro chiude il bilancio al 30 giugno 2026 con 26,5 milioni di utile. Ricavi record, ma crescono anche i costi.

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Redazione Web
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Atalanta, ricavi record a 325 milioni: undicesimo bilancio consecutivo in utile
Antonio e Luca Percassi con Steven Pagliuca. Undicesimo anno di utile per il bilancio della società nerazzurra
(Foto di Afb)

Zingonia

L’Atalanta chiude per l’undicesimo anno consecutivo il bilancio in utile. L’esercizio al 30 giugno 2026 registra un risultato positivo di 26,5 milioni di euro, rispetto ai 37,8 milioni dell’anno precedente. I ricavi raggiungono invece il record storico di 325,4 milioni, contro i 320,8 milioni del 2024/25. A riportare i dati, sulla base dei documenti societari, è «Calcio e Finanza».

Champions League e plusvalenze trainano i ricavi

La voce principale è rappresentata dai diritti televisivi, pari a 141,5 milioni, di cui quasi 76 milioni dalle competizioni Uefa. Le plusvalenze generate dalle cessioni dei calciatori ammontano a circa 90 milioni, soprattutto grazie alle operazioni Retegui (40,8 milioni), Lookman (28,2 milioni) e Ruggeri (16,2 milioni).

Atalanta, crescono anche i costi

Le spese salgono da 261,7 a 282,8 milioni, con 134,4 milioni per il personale e 80,9 milioni per gli ammortamenti dei calciatori. Incidono anche 11,5 milioni di oneri non ricorrenti legati alle uscite di tecnici e giocatori.

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