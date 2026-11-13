Atalanta, ricavi record a 325 milioni: undicesimo bilancio consecutivo in utile
I CONTI. Il club nerazzurro chiude il bilancio al 30 giugno 2026 con 26,5 milioni di utile. Ricavi record, ma crescono anche i costi.Lettura meno di un minuto.
Zingonia
L’Atalanta chiude per l’undicesimo anno consecutivo il bilancio in utile. L’esercizio al 30 giugno 2026 registra un risultato positivo di 26,5 milioni di euro, rispetto ai 37,8 milioni dell’anno precedente. I ricavi raggiungono invece il record storico di 325,4 milioni, contro i 320,8 milioni del 2024/25. A riportare i dati, sulla base dei documenti societari, è «Calcio e Finanza».
Champions League e plusvalenze trainano i ricavi
La voce principale è rappresentata dai diritti televisivi, pari a 141,5 milioni, di cui quasi 76 milioni dalle competizioni Uefa. Le plusvalenze generate dalle cessioni dei calciatori ammontano a circa 90 milioni, soprattutto grazie alle operazioni Retegui (40,8 milioni), Lookman (28,2 milioni) e Ruggeri (16,2 milioni).
Atalanta, crescono anche i costi
Le spese salgono da 261,7 a 282,8 milioni, con 134,4 milioni per il personale e 80,9 milioni per gli ammortamenti dei calciatori. Incidono anche 11,5 milioni di oneri non ricorrenti legati alle uscite di tecnici e giocatori.
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