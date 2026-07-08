Atalanta, sipario alzato con i portieri. Giovedì 9 la «prima» con Sarri in campo
CALCIO. Mercoledì 8 luglio a Zingonia Carnesecchi, Sportiello, Vismara e Sonzogni si sono allenati con i preparatori Nenci e Frezzolini. Poi sarà la volta dei 33 convocati nella sessione inaugurale del nuovo corso.Lettura meno di un minuto.
Antipasto con i portieri, in attesa del primo piatto. Dopo le visite mediche e i test, mercoledì 8 luglio a Zingonia l’Atalanta ha alzato il sipario stagionale anche sul campo, con la prima seduta dei portieri. Carnesecchi, Sportiello, Vismara e Sonzogni si sono allenati agli ordini dei preparatori Nenci e Frezzolini nell’atto inaugurale della nuova stagione.
Giovedì 9 la prima in campo con Sarri
Giovedì 9, nel tardo pomeriggio, a Zingonia si terrà il primo allenamento del nuovo corso di Maurizio Sarri. Agli ordini del nuovo allenatore dell’Atalanta andranno in campo i 33 giocatori convocati, di cui solo 14 hanno concluso la scorsa stagione in prima squadra.
Attesa per Gaetano
Il virtuale 34° in nerazzurro è Gianluca Gaetano, in arrivo dal Cagliari. Difficilmente il play-trequartista sarà subito a disposizione di Sarri ma potrebbe aggregarsi al gruppo entro la fine della settimana.
Senza i reduci dai Mondiali
Al gruppo atteso a Zingonia mancano i giocatori reduci dal Mondiale e ovviamente l’unico nerazzurro tuttora impegnato in America, Charlese De Ketelaere, atteso dai quarti di finale contro la Spagna. Quasi tutti sono in vacanza e si aggregheranno nelle prossime settimane. Discorso a parte per l’infortunato Hien, che a breve le terapie, e per Ederson, atteso dall’ultima tranche di visite mediche col Manchester United prima del definitivo trasferimento ai Red Devils.
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