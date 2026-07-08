Atalanta, sipario alzato con i portieri. Giovedì 9 la «prima» con Sarri in campo

Antipasto con i portieri, in attesa del primo piatto. Dopo le visite mediche e i test, mercoledì 8 luglio a Zingonia l’Atalanta ha alzato il sipario stagionale anche sul campo, con la prima seduta dei portieri. Carnesecchi, Sportiello, Vismara e Sonzogni si sono allenati agli ordini dei preparatori Nenci e Frezzolini nell’atto inaugurale della nuova stagione.