Atalanta, test a Zingonia: Carnesecchi e Raspadori i primi a mettersi al lavoro

L’Atalanta ricomincia a sudare: dopo le visite di lunedì, per tutta la giornata di martedì 7 luglio la palestra del Centro sportivo Bortolotti di Zingonia ha visto sfilare i giocatori nerazzurri per i test di profilazione e valutazione. A inaugurare la stagione Marco Carnesecchi e Giacomo Raspadori, i primi a varcare i cancelli di Zingonia. Poi sono arrivati tutti i giocatori della prima squadra al momento disponibili (mancano ovviamente De Ketelaere, ancora in corsa al Mondiale, e gli altri sette reduci dalle nazionali): Scamacca, Scalvini, Zappacosta, Samardzic, Bernasconi, Krstovic, Djimsiti, Bellanova, Ahanor, Zalewski, Sportiello, Bakker e Maldini. Per tutti esercizi specifici per rilevare i parametri fisici.