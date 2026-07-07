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Sport / Bergamo Città Martedì 07 Luglio 2026

Atalanta, test a Zingonia: Carnesecchi e Raspadori i primi a mettersi al lavoro

CALCIO. Martedì 7 luglio i cancelli del centro sportivo si sono riaperti per la prima giornata di lavoro in vista della stagione 2026/27. Nerazzurri al lavoro in palestra per i test di profilazione e valutazione.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, test a Zingonia: Carnesecchi e Raspadori i primi a mettersi al lavoro
Prima campanella a Zingonia per l’Atalanta
(Foto di Atalanta.it)

L’Atalanta ricomincia a sudare: dopo le visite di lunedì, per tutta la giornata di martedì 7 luglio la palestra del Centro sportivo Bortolotti di Zingonia ha visto sfilare i giocatori nerazzurri per i test di profilazione e valutazione. A inaugurare la stagione Marco Carnesecchi e Giacomo Raspadori, i primi a varcare i cancelli di Zingonia. Poi sono arrivati tutti i giocatori della prima squadra al momento disponibili (mancano ovviamente De Ketelaere, ancora in corsa al Mondiale, e gli altri sette reduci dalle nazionali): Scamacca, Scalvini, Zappacosta, Samardzic, Bernasconi, Krstovic, Djimsiti, Bellanova, Ahanor, Zalewski, Sportiello, Bakker e Maldini. Per tutti esercizi specifici per rilevare i parametri fisici.

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Giovedì primo allenamento

Il test proseguiranno mercoledì per gli altri giocatori convocati (gli elementi rientrati dai prestiti e giovani del vivaio aggregati alla prima squadra), poi da giovedì inizierà il lavoro sul campo con il primo allenamento guidato dal nuovo allenatore Maurizio Sarri che avrà a disposizione 33 giocatori. Da lunedì 13 luglio, poi, via alle due settimane di ritiro precampionato sempre a Zingonia.

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