Ciclismo, sul Sentierone grande festa per Il Lombardia. Domani la partenza da Bergamo
L’EVENTO. Sei bergamaschi al via. In città i migliori atleti al mondo: tra i più attesi il campione del mondo McNulty, Ciccone, Evenepoel e Seixas.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Grande festa a Bergamo, sul Sentierone, per la presentazione delle squadre de «Il Lombardia», la corsa che tradizionalmente chiude il calendario del ciclismo professionistico.
Venerdì 9 ottobre, alla vigilia, sul palco allestito in centro a Bergamo hanno sfilato le squadre partecipanti. Grande entusiasmo per la Uae Emirates del campione del mondo McNulty e della stella messicana Del Toro, come per la Lidl-Trek di Giulio Ciccone, secondo ai campionati europei di settimana scorsa in Slovenia. Ma al via ci saranno anche Seixas e Pidcock, alla ricerca dell’ultima gioia stagionale.
I bergamaschi
Applausi per i sei bergamaschi al via: Lorenzo Rota e Simone Gualdi della Lotto-Intermarché, Fausto Masnada della Mbh Bank, Sergio Meris della Unibet Rose Rockets, Lorenzo Milesi della Movistar e Mattia Cattaneo della Soudal Quick-Step, gregario del fresco campione europeo Remco Evenepoel, tra i favoriti di giornata.
Percorso e viabilità
Il percorso, da Bergamo a Como, prevede la partenza dal Sentierone (alle 11) in direzione Val Seriana: la salita da Nembro a Selvino come prima fatica di giornata, poi la discesa verso Zogno e di nuovo in salita per il Colle di Berbenno e quindi Valpiana, prima di scendere ad Almenno da Roncola e proseguire verso Lecco.
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