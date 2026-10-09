Ciclismo, sul Sentierone grande festa per Il Lombardia. Domani la partenza da Bergamo

Grande festa a Bergamo, sul Sentierone, per la presentazione delle squadre de «Il Lombardia», la corsa che tradizionalmente chiude il calendario del ciclismo professionistico.

La Mbh Bank, formazione di casa

(Foto di Bedolis) Giulio Ciccone, secondo ai campionati europei di una settimana fa

(Foto di Bedolis)

Venerdì 9 ottobre, alla vigilia, sul palco allestito in centro a Bergamo hanno sfilato le squadre partecipanti. Grande entusiasmo per la Uae Emirates del campione del mondo McNulty e della stella messicana Del Toro, come per la Lidl-Trek di Giulio Ciccone, secondo ai campionati europei di settimana scorsa in Slovenia. Ma al via ci saranno anche Seixas e Pidcock, alla ricerca dell’ultima gioia stagionale.

La Uae del campione del mondo Brandon McNulty

(Foto di Bedolis) Tanta gente sul Sentierone per la presentazione delle squadre

(Foto di Bedolis)

I bergamaschi

Applausi per i sei bergamaschi al via: Lorenzo Rota e Simone Gualdi della Lotto-Intermarché, Fausto Masnada della Mbh Bank, Sergio Meris della Unibet Rose Rockets, Lorenzo Milesi della Movistar e Mattia Cattaneo della Soudal Quick-Step, gregario del fresco campione europeo Remco Evenepoel, tra i favoriti di giornata.

Percorso e viabilità