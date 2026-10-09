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Sport / Bergamo Città Venerdì 09 Ottobre 2026

Ciclismo, sul Sentierone grande festa per Il Lombardia. Domani la partenza da Bergamo

L’EVENTO. Sei bergamaschi al via. In città i migliori atleti al mondo: tra i più attesi il campione del mondo McNulty, Ciccone, Evenepoel e Seixas.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Ciclismo, sul Sentierone grande festa per Il Lombardia. Domani la partenza da Bergamo
La Lotto-Intermarché dei bergamaschi Gualdi e Rota

Bergamo

Grande festa a Bergamo, sul Sentierone, per la presentazione delle squadre de «Il Lombardia», la corsa che tradizionalmente chiude il calendario del ciclismo professionistico.

Ciclismo, sul Sentierone grande festa per Il Lombardia. Domani la partenza da Bergamo
La Mbh Bank, formazione di casa
(Foto di Bedolis)
Ciclismo, sul Sentierone grande festa per Il Lombardia. Domani la partenza da Bergamo
Giulio Ciccone, secondo ai campionati europei di una settimana fa
(Foto di Bedolis)

Venerdì 9 ottobre, alla vigilia, sul palco allestito in centro a Bergamo hanno sfilato le squadre partecipanti. Grande entusiasmo per la Uae Emirates del campione del mondo McNulty e della stella messicana Del Toro, come per la Lidl-Trek di Giulio Ciccone, secondo ai campionati europei di settimana scorsa in Slovenia. Ma al via ci saranno anche Seixas e Pidcock, alla ricerca dell’ultima gioia stagionale.

Ciclismo, sul Sentierone grande festa per Il Lombardia. Domani la partenza da Bergamo
La Uae del campione del mondo Brandon McNulty
(Foto di Bedolis)
Ciclismo, sul Sentierone grande festa per Il Lombardia. Domani la partenza da Bergamo
Tanta gente sul Sentierone per la presentazione delle squadre
(Foto di Bedolis)

I bergamaschi

Applausi per i sei bergamaschi al via: Lorenzo Rota e Simone Gualdi della Lotto-Intermarché, Fausto Masnada della Mbh Bank, Sergio Meris della Unibet Rose Rockets, Lorenzo Milesi della Movistar e Mattia Cattaneo della Soudal Quick-Step, gregario del fresco campione europeo Remco Evenepoel, tra i favoriti di giornata.

Percorso e viabilità

Il percorso, da Bergamo a Como, prevede la partenza dal Sentierone (alle 11) in direzione Val Seriana: la salita da Nembro a Selvino come prima fatica di giornata, poi la discesa verso Zogno e di nuovo in salita per il Colle di Berbenno e quindi Valpiana, prima di scendere ad Almenno da Roncola e proseguire verso Lecco.

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