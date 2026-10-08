Ciclismo, sabato il Giro di Lombardia a Bergamo: ecco le strade chiuse e i divieti

La partenza del 120° Giro di Lombardia, in programma sabato 10 ottobre, porta modifiche alla viabilità di Bergamo, con chiusure al traffico, divieti di sosta con rimozione forzata e cambiamenti temporanei ai sensi di circolazione. Le limitazioni, stabilite dall’ordinanza comunale numero 479 del 7 ottobre, scattano già nella serata di giovedì 8 ottobre e proseguiranno, in alcune zone, fino alla mezzanotte di sabato 10.

Il percorso della corsa interesserà largo Porta Nuova, viale Papa Giovanni XXIII, piazzale Marconi, via Bartolomeo Bono e via Borgo Palazzo, in direzione Seriate. Le modifiche coinvolgeranno anche altre strade del centro, utilizzate per la partenza e l’organizzazione della manifestazione. (Vedi qui la crono tabella del percorso)

Giro di Lombardia: le strade chiuse già da venerdì 9 ottobre

Le prime chiusure al traffico scatteranno alle 4 di venerdì 9 ottobre e resteranno in vigore fino alla mezzanotte di sabato 10 ottobre.

Saranno interessati:

Piazza Matteotti e Sentierone, nel tratto compreso tra largo Belotti-via Tasso e viale Roma, dove saranno allestiti il podio firma, l’area hospitality e il villaggio della Gran Fondo.

Largo Belotti, all’intersezione con via Partigiani, per l’accesso all’area del podio da via Tasso. Nello stesso periodo sarà previsto l’obbligo di svolta a sinistra, fatta eccezione per residenti e autorizzati. Il collegamento tra largo Belotti e piazza Matteotti diventerà una strada a fondo chiuso.

La presentazione del Giro di Lombardia in comune a Bergamo

(Foto di Beppe Bedolis)

Sabato 10 ottobre: tutte le chiusure al traffico

La mattina della gara le limitazioni interesseranno buona parte del centro cittadino e le strade percorse dai ciclisti.

Dalle 7 alle 12: Via Camozzi, nel tratto da largo Porta Nuova a via Madonna della Neve. Il transito dei mezzi del trasporto pubblico locale sarà consentito fino alle 8.15.

Dalle 8 alle 12: Viale Roma, con eccezione per i mezzi pubblici fino alle 8.15.Largo Porta Nuova, compresa l’area antistante l’hotel Arli, dove sarà collocata la partenza. Mezzi pubblici ammessi fino alle 8.15. Piazza Matteotti, nell’area dietro il Propileo ATB. Viale Papa Giovanni XXIII, da largo Porta Nuova all’intersezione con le vie Paleocapa e Maj. Mezzi pubblici ammessi fino alle 8.15. Via Tiraboschi, con esclusione dal divieto per residenti, autorizzati e utilizzatori dei parcheggi di via Borfuro e via Tiraboschi. I mezzi pubblici potranno transitare fino alle 8.15. La strada sarà a fondo chiuso in corrispondenza di largo Porta Nuova. Dalle 9.45 alle 11, in concomitanza con il passaggio della corsa, saranno invece chiuse:Viale Papa Giovanni XXIII, dall’intersezione con le vie Paleocapa e Maj fino a piazzale Marconi. Piazzale Marconi. Via Bartolomeo Bono. Via Borgo Palazzo, da via Bono fino al confine comunale con Seriate.

Divieti di sosta dall’8 al 10 ottobre: tutte le vie e gli orari

L’ordinanza prevede anche numerosi divieti di sosta con rimozione forzata, generalmente su entrambi i lati della carreggiata, per consentire gli allestimenti e garantire il passaggio degli atleti. Dalle 23 di giovedì 8 ottobre fino alla mezzanotte di sabato 10 ottobre:

Piazza Matteotti e Sentierone, nel tratto da largo Belotti-via Tasso a viale Roma.

Via Giovanni Pascoli, destinata al parcheggio di organizzazione e squadre.

Il Giro di Lombardia del 2022

(Foto di Giuliano Fronzi)

Venerdì 9 ottobre, dalle 14 alle 20:

Via Mario Bianco, riservata al parcheggio delle squadre.

Dalle 16 di venerdì 9 alle 23 di sabato 10 ottobre:

Largo Belotti, da via Petrarca a via Partigiani, compresa l’area di parcheggio antistante gli Uffici Statali.

Dalle 23 di venerdì 9 alle 12 di sabato 10 ottobre:

Piazza Matteotti, davanti ai civici 15 e 17, nell’area di sosta riservata ai taxi. Il divieto riguarda tutti i veicoli, con esclusione dei taxi.

Dalle 23 di venerdì 9 alle 12.30 di sabato 10 ottobre:

Via Camozzi, da largo Porta Nuova a via Borgo Palazzo, destinata alla sosta dei mezzi delle squadre, delle ammiraglie e dei massaggiatori.

Dalle 23 di venerdì 9 alle 13 di sabato 10 ottobre:

Viale Roma

Largo Porta Nuova, compresa l’area antistante l’hotel Arli

Piazza Matteotti, dietro il Propileo ATB

Viale Papa Giovanni XXIII, da largo Porta Nuova alle vie Paleocapa e Maj



Sabato 10 ottobre, dalle 6 alle 12:

Viale Papa Giovanni XXIII, dall’intersezione con le vie Paleocapa e Maj a piazzale Marconi.

Piazzale Marconi. Via Bartolomeo Bono. Via Borgo Palazzo, da via Bono fino al confine con Seriate.

Residenti e automobilisti: le modifiche ai sensi di circolazione

Per consentire la gestione del traffico nelle strade adiacenti al percorso, sabato 10 ottobre entreranno in vigore ulteriori provvedimenti.

Dalle 7 alle 12:

All’intersezione tra contrada Tre Passi e via Camozzi sarà obbligatorio proseguire diritto in via Stoppani. Per i residenti di via Tasso, l’uscita sarà consentita attraverso contrada Tre Passi.

Giro Lombardia passaggio Pogacar sulla Boccola nel 2025

(Foto di Beppe Bedolis) Dalle 8 alle 12:

Via Sabotino, piazza Dante e via Adamello saranno temporaneamente percorribili a doppio senso, con ingresso e uscita da largo Belotti in direzione via Partigiani. La circolazione sarà riservata a residenti e autorizzati.

Via Giorgio d’Alzano, nel tratto da via Ghislanzoni a viale Papa Giovanni XXIII, diventerà a doppio senso, con ingresso e uscita da via Paglia, esclusivamente per residenti e autorizzati.

All’intersezione tra via Ghislanzoni e via Tiraboschi e a quella tra via Paglia e largo Medaglie d’Oro sarà obbligatoria la svolta a sinistra, con eccezione per residenti, autorizzati e utilizzatori dei parcheggi di via Borfuro e via Tiraboschi.

All’intersezione tra via Zambonate e largo Medaglie d’Oro sarà obbligatoria la svolta a destra, con le stesse eccezioni per residenti, autorizzati e utilizzatori dei parcheggi.

Dalle 9.45 alle 11:

All’intersezione tra via Bonomelli e via Paglia sarà obbligatorio svoltare a sinistra in via Paglia per tutti i veicoli, compresi quelli della linea e-BRT.

Strade laterali, accessi alle abitazioni e attraversamenti pedonali

L’ordinanza stabilisce inoltre che tutte le strade laterali che confluiscono sul percorso di gara saranno temporaneamente a fondo chiuso. Sarà consentita la circolazione a doppio senso, con ingresso e uscita dal lato opposto rispetto al percorso dei ciclisti, esclusivamente a residenti, frontisti, mezzi di soccorso, forze di polizia e veicoli autorizzati. Durante il passaggio degli atleti sarà vietato ai pedoni attraversare la carreggiata. Le intersezioni e i varchi pedonali saranno delimitati e presidiati da personale addetto alla sicurezza.

Autobus e trasporto pubblico: previste deviazioni

Le chiusure comporteranno modifiche anche alla circolazione degli autobus. Il Comune ha trasmesso le disposizioni ad Atb Mobilità e Arriva Italia per l’organizzazione delle deviazioni delle linee interessate.

Come previsto dall’ordinanza, nelle strade espressamente indicate i mezzi pubblici potranno transitare fino alle 8.15, nonostante l’entrata in vigore anticipata dei divieti per gli altri veicoli.

Le restrizioni non si applicano ai mezzi al servizio della manifestazione, a quelli impiegati per gli allestimenti, ai veicoli delle forze dell’ordine, di emergenza e della Protezione civile.

Gli organizzatori dovranno predisporre la segnaletica per i percorsi alternativi e informare preventivamente residenti e attività economiche interessate dalle chiusure. La Polizia locale potrà inoltre adottare ulteriori provvedimenti in base alle necessità della circolazione.

Sospeso anche il servizio navetta per Città Alta

Domenica 11 ottobre sarà sospeso anche il servizio di navette gratuite da e per Città Alta, per le modifiche alla viabilità previste in occasione della Gran Fondo Il Lombardia Felice Gimondi.

Atb provvederà a informare gli utenti della sospensione attraverso appositi avvisi posizionati alle fermate del servizio: Celadina, in via Borgo Palazzo/via Roggia Ponte Perduto, lato parcheggio Esselunga; via Carducci, alla fermata presso il centro commerciale Conad; Stadio, alla fermata Curva Sud, di fronte all’Atalanta Store; Colle Aperto.