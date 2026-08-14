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Ciclismo / Bergamo Città Venerdì 14 Agosto 2026

Ciclismo bergamasco in lutto: è morto Gianni Sommariva

IL LUTTO. Storico presidente del G.S. Domus e già vicepresidente della Federazione ciclistica italiana, fu l’ideatore della Settimana Ciclistica Lombarda.

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Ciclismo bergamasco in lutto: è morto Gianni Sommariva
Gianni Sommariva

Il ciclismo bergamasco piange Gianni Sommariva, storico dirigente federale e organizzatore, scomparso nella notte tra giovedì e venerdì 14 agosto. Per anni presidente del G.S. Domus e vicepresidente della Federazione ciclistica italiana, fu l’ideatore nel 1970 del Giro Ciclistico Bergamasco, diventato poi Settimana Ciclistica Lombarda, competizione internazionale disputata fino al 2013. I funerali si terranno lunedì 17 agosto alle 15 nella chiesa di Sant’Anna, a Bergamo.

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