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Sport / Bergamo Città Giovedì 15 Ottobre 2026

Cipro sbarca a Bergamo: 300 tifosi per Atalanta-Pafos

CALCIO. Sono 300 i sostenitori provenienti da tutta Cipro che prenderanno posto nel settore ospiti dello stadio di Bergamo per assistere al match contro l’Atalanta: alcune famiglie si sono già intraviste passeggiare in Via XX Settembre nella serata di mercoledì.

Lettura meno di un minuto.
Massimiliano Bogni
Massimiliano Bogni Collaboratore
Cipro sbarca a Bergamo: 300 tifosi per Atalanta-Pafos
Ricardo Sá Pinto

Bergamo

«Sono molto orgoglioso dei nostri tifosi: sono sempre al nostro fianco, in casa e all’estero in trasferta. Vivono le nostre stesse emozioni, ci permettono di giocare grandi partite. Gli promettiamo che non ci arrenderemo mai, fino alla fine della gara». Così Ricardo Sá Pinto, mister del Pafos, mercoledì sera 14 ottobre, alla vigilia della sfida con l’Atalanta Conference League.

Ora, giovedì 15 giornata del match, la parola passa a loro, ai circa 300 sostenitori provenienti da tutta Cipro che prenderanno posto nel settore ospiti: alcune famiglie si sono già intraviste passeggiare in via XX Settembre nella serata di mercoledì, molti hanno trascorso la notte alloggiando al Best Western di Piazza Guglielmo Marconi, altri ancora si aggiungeranno nel pomeriggio al Piazzale degli Alpini per incamminarsi verso lo Stadio di Bergamo.

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Terza trasferta in Italia

Per i supporters ciprioti è la terza trasferta nella storia in Italia: la prima a Firenze nel novembre 2024 (Fiorentina-Pafos 3-2, Conference League), la seconda a Torino nel dicembre 2025 (Juventus-Pafos 2-0, Champions League).

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