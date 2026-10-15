Cipro sbarca a Bergamo: 300 tifosi per Atalanta-Pafos

«Sono molto orgoglioso dei nostri tifosi: sono sempre al nostro fianco, in casa e all’estero in trasferta. Vivono le nostre stesse emozioni, ci permettono di giocare grandi partite. Gli promettiamo che non ci arrenderemo mai, fino alla fine della gara». Così Ricardo Sá Pinto, mister del Pafos, mercoledì sera 14 ottobre, alla vigilia della sfida con l’Atalanta Conference League.