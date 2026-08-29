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Sport / Bergamo Città Sabato 29 Agosto 2026

Conference, il calendario dell’Atalanta: la prima e l’ultima in casa

CALCIO. L’esordio contro il Pafos, il 22 ottobre ad Amsterdam con l’Ajax. Due partite alle 18.45 e quattro alle 21.

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Redazione Web
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Conference, il calendario dell’Atalanta: la prima e l’ultima in casa
Il sorteggio della Conference League

Dopo il sorteggio di venerdì 28 agosto, nella serata di sabato 29 la Uefa ha comunicato il calendario della Conference League. L’Atalanta esordirà in casa contro il Pafos, giovedì 15 ottobre alle 21. L’attesa trasferta ad Amsterdam contro l’Ajax è in programma la settimana successiva, il 22 ottobre, sempre alle 21.

Conference League, il calendario

15 ottobre 2026 - 21.00 - Atalanta-Pafos
22 ottobre 2026 - 21.00 - Ajax-Atalanta
5 novembre 2026 - 18.45 - Atalanta-Kairat Almaty
26 novembre 2026 - 21.00 - Borac-Atalanta
10 dicembre 2026 - 18.45 - Riga-Atalanta
17 dicembre 2026 - 21.00 - Atalanta-Mjallby

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