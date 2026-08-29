Conference, il calendario dell’Atalanta: la prima e l’ultima in casa
CALCIO. L’esordio contro il Pafos, il 22 ottobre ad Amsterdam con l’Ajax. Due partite alle 18.45 e quattro alle 21.Lettura meno di un minuto.
Dopo il sorteggio di venerdì 28 agosto, nella serata di sabato 29 la Uefa ha comunicato il calendario della Conference League. L’Atalanta esordirà in casa contro il Pafos, giovedì 15 ottobre alle 21. L’attesa trasferta ad Amsterdam contro l’Ajax è in programma la settimana successiva, il 22 ottobre, sempre alle 21.
Conference League, il calendario
15 ottobre 2026 - 21.00 - Atalanta-Pafos
22 ottobre 2026 - 21.00 - Ajax-Atalanta
5 novembre 2026 - 18.45 - Atalanta-Kairat Almaty
26 novembre 2026 - 21.00 - Borac-Atalanta
10 dicembre 2026 - 18.45 - Riga-Atalanta
17 dicembre 2026 - 21.00 - Atalanta-Mjallby
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