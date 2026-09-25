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Sport / Bergamo Città Venerdì 25 Settembre 2026

De Ketelaere: «Mi ha cercato il Psg, ma l’Atalanta chiede molto. A Bergamo sono felice»

CALCIO. L’attaccante sul nuovo corso: «Non credo di rendere al meglio quando resto incollato alla linea laterale».

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Redazione Web
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De Ketelaere: «Mi ha cercato il Psg, ma l’Atalanta chiede molto. A Bergamo sono felice»
Charles De Ketelaere
(Foto di Afb)

Al quotidiano Le Derniere Heure ha parlato Charles De Ketelaere, attaccante dell’Atalanta impegnato in queste settimane con la nazionale belga, che venerdì 25 settembre affronterà proprio l’Italia. Ma più che di Nations League, nell’intervista il nerazzurro ha parlato dell’ultima estate di calciomercato, rivelando di essere stato cercato dal Psg.

«Sono felice a Bergamo»

«Ho solo 25 anni - ha detto De Ketelaere - e ci saranno altre occasioni, non voglio mettere pressione all’Atalanta. Ma voglio fare il salto di qualità e in estate il Paris Saint-Germain mi ha cercato». Una trattativa stoppata sul nascere: «L’Atalanta chiedeva molto, credo intorno ai 50 milioni di euro, ma serve trovare una squadra che se lo possa permettere, come in Premier League. Sono felice a Bergamo, essere titolare fisso è importante, l’ho capito ai tempi del Milan. Gli interessi della squadra vengono prima di tutto, anche se non credo di rendere al meglio quando resto incollato alla linea laterale. Non sono uno che crea problemi».

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