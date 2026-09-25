De Ketelaere: «Mi ha cercato il Psg, ma l’Atalanta chiede molto. A Bergamo sono felice»

«Sono felice a Bergamo»

«Ho solo 25 anni - ha detto De Ketelaere - e ci saranno altre occasioni, non voglio mettere pressione all’Atalanta. Ma voglio fare il salto di qualità e in estate il Paris Saint-Germain mi ha cercato». Una trattativa stoppata sul nascere: «L’Atalanta chiedeva molto, credo intorno ai 50 milioni di euro, ma serve trovare una squadra che se lo possa permettere, come in Premier League. Sono felice a Bergamo, essere titolare fisso è importante, l’ho capito ai tempi del Milan. Gli interessi della squadra vengono prima di tutto, anche se non credo di rendere al meglio quando resto incollato alla linea laterale. Non sono uno che crea problemi».