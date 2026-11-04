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Sport / Bergamo Città Mercoledì 04 Novembre 2026

Fubal, novembre parte con Renza Rossetto leader

I PRONOSTICI. Con la sconfitta amara dell’Atalanta con il Parma, si è aperta la classifica di novembre. Giovedì c’è Atalanta-Kairat Almaty: la graduatoria di questo mese si decide in cinque partite.

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Lorenzo Sala
Lorenzo Sala

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Fubal, novembre parte con Renza Rossetto leader
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L’Atalanta crolla con il Parma, gara che ha dato il via alla classifica mensile di novembre di Fubal, concorso del giornale legato ai pronostici delle partite dei nerazzurri. Per una graduatoria che si apre, un’altra si è chiusa da poco: la partita di giovedì scorso con la Fiorentina ha decretato la parola fine alla competizione di ottobre, terminata con un’incredibile bagarre in vetta. Arrivano in quattro a 32 punti: Norma Offredi, Luigi Caironi, Ornella Cominelli e Angelo Algeri. Il primo criterio per risolvere un ex aequo sono i risultati: Norma, Luigi e Ornella ne hanno indovinati tre, Angelo due e quindi è quarto. Poi si passa ai marcatori e allora Ornella è terza perché ne ha indovinati meno, sei contro i sette degli altri due. A parità di risultati e marcatori, Norma ha indovinato più top player di Luigi e quindi è lei prima in graduatoria.

Dopo che il funzionario camerale approverà la classifica mensile, saranno consegnati i premi: il primo riceverà due posti in pitch view per assistere a una gara giocata dai nerazzurri alla New Balance Arena; il secondo porterà a casa una maglia home Atalanta 2026/27 autografata; il terzo in classifica vincerà un pallone firmato dalla squadra.

Giovedì si gioca con il Kairat Almaty, in Conference League, e domenica c’è la sfida col Monza in Serie A. Volete partecipare? Pronosticare è gratuito, basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it.

Le classifiche

Renza Rossetto conquista dieci punti col Parma ed è in vetta alla mensile di novembre, seguita da Franco Briolini a sette. A sei troviamo Maria Bacchio e Patrizio Piccoli, duo che anticipa ben undici partecipanti a quota cinque.

Nella classifica d’andata, con Fiorentina e Parma Marco Personeni perde tutto il margine di vantaggio che aveva: da +4 sugli inseguitori, è ora a pari con Claudio Lubrina, entrambi a 60, tallonati da Giuseppe Campana a 59. Nella graduatoria d’andata del campionato tra leghe è in vetta la squadra Bremp-Bg con 112 punti.

I pronostici dei lettori

Giovedì scorso l’Atalanta ha pareggiato al Franchi di Firenze e 329 partecipanti su 1190 indovinano l’esito, a fronte di 585 vittorie e 276 sconfitte. In 152 azzeccano il 2-2, secondo risultato più gettonato. A segno Zalewski, indicato bomber 124 volte, e De Ketelaere, selezionato in 645 occasioni. Il fantasista belga è anche il migliore in campo e 325 partecipanti puntano su di lui nel pregara. In 588 prendono punti per i cartellini gialli. Solo 38 partecipanti su 1270 indovinano la pesante sconfitta di lunedì sera col Parma (1169 vittorie e 63 pareggi). Un solo lettore azzecca lo 0-3. Il migliore è De Ketelaere e sono in 592 a puntare su di lui nel prepartita. In 186 azzeccano il numero degli ammoniti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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