Fubal, novembre parte con Renza Rossetto leader

L’Atalanta crolla con il Parma, gara che ha dato il via alla classifica mensile di novembre di Fubal, concorso del giornale legato ai pronostici delle partite dei nerazzurri. Per una graduatoria che si apre, un’altra si è chiusa da poco: la partita di giovedì scorso con la Fiorentina ha decretato la parola fine alla competizione di ottobre, terminata con un’incredibile bagarre in vetta. Arrivano in quattro a 32 punti: Norma Offredi, Luigi Caironi, Ornella Cominelli e Angelo Algeri. Il primo criterio per risolvere un ex aequo sono i risultati: Norma, Luigi e Ornella ne hanno indovinati tre, Angelo due e quindi è quarto. Poi si passa ai marcatori e allora Ornella è terza perché ne ha indovinati meno, sei contro i sette degli altri due. A parità di risultati e marcatori, Norma ha indovinato più top player di Luigi e quindi è lei prima in graduatoria.