Fubal, verso la volata finale: la classifica è apertissima

Dopo il pareggio di giovedì scorso in Conference League contro il Kairat Almaty, l’Atalanta è tornata a vincere, domenica pomeriggio, sul campo del Monza. Ora c’è la sosta per le nazionali: i nerazzurri tornano in campo a fine mese e si entrerà nel vivo della classifica di novembre di Fubal, concorso del giornale legato ai pronostici delle gare giocate dall’Atalanta in tutte le competizioni. Le partite con Inter, Borac e Lecce saranno decisive nel determinare il podio della graduatoria mensile, ci sono in palio punti pesantissimi.

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Le classifiche

C’è un duo in vetta alla classifica di novembre. Simona Bonalumi conquista otto punti col Monza, Fabio Breviario ne fa dieci ed entrambi sono davanti a tutti con diciotto punti. Segue a quindici Veronica Spreafico, tallonata da un trio a quattordici: Alma Seghezzi, Denise Rota e Luca Tassetti. A tredici c’è Arrigo Musitelli che anticipa ben dieci partecipanti a quota dodici e diciotto a quota undici: ci sono ben 35 lettori nel giro di sette punti a tre gare dalla fine. Come ogni mese, ancora tutto può succedere, la classifica è apertissima e si deciderà sui dettagli.

Nella graduatoria d’andata, Claudio Lubrina e Giuseppe Campana sono in testa con 63 punti, inseguiti da Giuseppe Vavassori e Marco Personeni a quota 61. Più distante, a 58, c’è Elisa Biava Mariani, che anticipa Danilo Rota e Marco Caproni che di punti ne hanno 56.

Nell’andata del campionato tra leghe, c’è sempre la squadra Bremp-Bg in vetta, con 128 punti, inseguita da Gio che ne ha 126 e più distaccata troviamo Dallarbitri a 121.

I pronostici dei lettori

Giovedì scorso solo un pareggio per l’Atalanta contro il Kairat Almaty in Conference League. Nel prepartita prevaleva l’ottimismo: ben 1107 partecipanti su 1204 pronosticano la vittoria, ma indovinano i 66 che puntano sul pareggio (31 le sconfitte). Termina 1-1 e azzeccano in 32. A segno Krstovic, terzo più scelto come marcatore, 527 volte. L’attaccante montenegrino è anche il migliore e sono 72 i lettori a puntare su di lui. In 44 indovinano il numero corretto di cartellini gialli.