Giro d’Italia femminile targato «Bg»: Presolana e partenza da Bergamo
CICLISMO. La quarta tappa (1 giugno 2027), da Credaro al Passo, è interamente disegnata in Bergamasca. Il 3 partenza dal capoluogo verso Madesimo.Lettura meno di un minuto.
Valle Brembana e Seriana
Non solo il Giro maschile. Dalla Val Brembana alla Val Seriana, insomma, il territorio bergamasco si prepara a vivere grandi appuntamenti con il ciclismo internazionale nel 2027. Dopo la tappa del Giro d’Italia maschile del 22 maggio, martedì 1° giugno sarà infatti la volta del Giro Women, con partenza da Credaro e arrivo in salita al Passo della Presolana, al termine di una frazione, la quarta, di 131 chilometri (3.000 metri di dislivello) interamente disegnata sulle strade della provincia. Giovedì 3 giugno, Bergamo ospiterà inoltre la partenza della sesta tappa, diretta a Madesimo dopo aver attraversato la Val Brembana e affrontato l’ascesa al Passo San Marco (137 km). In mezzo, mercoledì 2, il circuito di Cassano d’Adda per le velociste (140).
Bettineschi: «Un anno speciale»
Alla presentazione del Giro Women a Roma hanno presenziato Giovanni Bettineschi e Fabio Belingheri di Promoeventi Sport, Ancilla Scandella e Lorenzo Tomasoni, assessore e presidente consulta culturale del Comune di Castione della Presolana. «Il 2027 - commenta Bettineschi - sarà un anno speciale per il ciclismo bergamasco. Due appuntamenti che testimoniano il valore del nostro territorio e il legame profondo che lo unisce a questo sport».
Via il 29 maggio a Viareggio
Il Giro femminile inizierà il 29 maggio 2027 a Viareggio e si concluderà, dopo nove tappe, con il Monte Bianco Stage di domenica 6 giugno: totale di 1.132 chilometri e 17.450 metri di dislivello.
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