Giro d’Italia femminile targato «Bg»: Presolana e partenza da Bergamo

Non solo il Giro maschile. Dalla Val Brembana alla Val Seriana, insomma, il territorio bergamasco si prepara a vivere grandi appuntamenti con il ciclismo internazionale nel 2027. Dopo la tappa del Giro d’Italia maschile del 22 maggio, martedì 1° giugno sarà infatti la volta del Giro Women, con partenza da Credaro e arrivo in salita al Passo della Presolana , al termine di una frazione, la quarta, di 131 chilometri (3.000 metri di dislivello) interamente disegnata sulle strade della provincia. Giovedì 3 giugno, Bergamo ospiterà inoltre la partenza della sesta tappa, diretta a Madesimo dopo aver attraversato la Val Brembana e affrontato l’ascesa al Passo San Marco (137 km). In mezzo, mercoledì 2, il circuito di Cassano d’Adda per le velociste (140).

Bettineschi: «Un anno speciale»

Alla presentazione del Giro Women a Roma hanno presenziato Giovanni Bettineschi e Fabio Belingheri di Promoeventi Sport, Ancilla Scandella e Lorenzo Tomasoni, assessore e presidente consulta culturale del Comune di Castione della Presolana. «Il 2027 - commenta Bettineschi - sarà un anno speciale per il ciclismo bergamasco. Due appuntamenti che testimoniano il valore del nostro territorio e il legame profondo che lo unisce a questo sport».