Il primo trofeo di Luka Modric, a 12 anni all’oratorio di Alzano
ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Nel 1997 segnò in finale con lo Zadar e fu premiato come miglior giocatore del torneo. Quasi trent’anni dopo, l’oratorio dell’Immacolata sogna di riabbracciarlo.Lettura 2 min.
Alzano Lombardo
Prima delle vittorie più prestigiose, delle Champions League e del Pallone d’Oro, c’è una coppa alzata da bambino, lontano dai riflettori del grande calcio, nell’oratorio dell’Immacolata ad Alzano Lombardo. Era il 1997: Luka Modric aveva 12 anni e con la maglia dello Zadar vinse da protagonista il torneo internazionale per Esordienti, segnando anche in finale e conquistando il premio di miglior giocatore.
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