Prima delle vittorie più prestigiose, delle Champions League e del Pallone d’Oro, c’è una coppa alzata da bambino, lontano dai riflettori del grande calcio, nell’oratorio dell’Immacolata ad Alzano Lombardo. Era il 1997: Luka Modric aveva 12 anni e con la maglia dello Zadar vinse da protagonista il torneo internazionale per Esordienti, segnando anche in finale e conquistando il premio di miglior giocatore.