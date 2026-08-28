L’Atalanta si rituffa in campionato: lunedì sera a Bergamo arriva il Bologna

Atalanta subito in campo nella mattinata di venerdì 28 agosto . Tornata da Miskolc con la qualificazione alla fase a campionato di Conference League, i nerazzurri hanno sostenuto una seduta leggera: scarico per chi ha giocato giovedì 27 contro l’Hapoel, palestra e lavoro aerobico per gli altri. Nel mirino la seconda giornata di campionato: lunedì alle 20,45 alla New Balance Arena arriva il Bologna .

Contro il Bologna torna a disposizione il neo acquisto Elmas che non era inserito nella lista per gli spareggi di Conference

Rispetto a giovedì 27 agosto, tornerà a disposizione il neo acquisto Elmas che non era inserito nella lista per gli spareggi di Conference League. In forse l’altro nuovo acquisto Kristensen (distorsione alla caviglia) che continua con le terapie e difficilmente recupererà in tempo. Sempre ai box i lungodegenti Kamaldeen Sulemana (lesione al collaterale mediale) e Hien (lesione del tendine prossimale della coscia), mentre Ahanor è ormai a un passo dal trasferimento in Premier League al Chelsea. I lavoro dei nerazzurri prosegue sabato al Centro Bortolotti di Zingonia con una seduta pomeridiana.