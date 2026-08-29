Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Sabato 29 Agosto 2026

Atalanta, preso Kessie. Si spinge per Rowe, striscione a Zingonia per de Roon

CALCIOMERCATO. Ore caldissime. Si continua a trattare con il Bologna per l’attaccante, mentre il capitano olandese potrebbe fare il percorso inverso. Resta viva la pista Romagnoli.

Lettura meno di un minuto.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Atalanta, preso Kessie. Si spinge per Rowe, striscione a Zingonia per de Roon
Lo striscione per de Roon

Rowe, Kessie, Romagnoli, de Roon. Sono ore di calciomercato caldissime in casa Atalanta. La priorità, ormai è chiaro, è regalare a Sarri un nuovo esterno d’attacco: Giuntoli continua a spingere per Jonathan Rowe del Bologna, per il quale è stata presentata un’offerta da 40 milioni di euro bonus compresi. In caso di fumata bianca sarebbe l’acquisto più oneroso della storia nerazzurra.

Preso Kessie, è ufficiale

Atalanta, preso Kessie. Si spinge per Rowe, striscione a Zingonia per de Roon
Kessie con Antonio e Luca Percassi e il ds Cristiano Giuntoli
(Foto di Atalanta.it)

Ma non è finita qui. A centrocampo arriva Frank Kessie, passato dal settore giovanile dell’Atalanta e protagonista della cavalcata che ha portato i nerazzurri alla conquista del quarto posto nella stagione 2016-2017. Il centrocampista ivoriano, reduce da tre stagioni in Arabia Saudita, arriva a parametro zero: è stato a lungo in trattativa con la Roma, negli ultimi giorni sembrava vicinissimo alla Juventus, poi il blitz di Giuntoli e la firma lampo a Zingonia.

Può partire de Roon

Entrambe le operazioni - Rowe e Kessie - sarebbero slegate da un’eventuale partenza di Marten de Roon, fulmine a ciel sereno di questo sabato 29 agosto. A sorpresa, il capitano olandese potrebbe trasferirsi proprio al Bologna: le motivazioni sarebbero legate al mancato utilizzo nelle prime tre partite della stagione e alla volontà di continuare ad essere protagonista in Serie A. I tifosi della Curva Nord, in serata hanno appeso uno striscione all’esterno del centro sportivo: «Marten, se sono solo voci meglio così. Per noi il tuo futuro non può essere lontano da qui».

Contemporaneamente, l’Atalanta continua a spingere per Alessio Romagnoli, difensore centrale della Lazio, per completare il reparto arretrato. In uscita, manca solo l’ufficialità per il passaggio di Ahanor al Chelsea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
de roon
marten de roon
Jonathan Rowe
Frank Kessie
Alessio Romagnoli
Serie A
Atalanta
Bologna
Roma
lazio
Juventus