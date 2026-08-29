Atalanta, preso Kessie. Si spinge per Rowe, striscione a Zingonia per de Roon
CALCIOMERCATO. Ore caldissime. Si continua a trattare con il Bologna per l’attaccante, mentre il capitano olandese potrebbe fare il percorso inverso. Resta viva la pista Romagnoli.Lettura meno di un minuto.
Rowe, Kessie, Romagnoli, de Roon. Sono ore di calciomercato caldissime in casa Atalanta. La priorità, ormai è chiaro, è regalare a Sarri un nuovo esterno d’attacco: Giuntoli continua a spingere per Jonathan Rowe del Bologna, per il quale è stata presentata un’offerta da 40 milioni di euro bonus compresi. In caso di fumata bianca sarebbe l’acquisto più oneroso della storia nerazzurra.
Preso Kessie, è ufficiale
Ma non è finita qui. A centrocampo arriva Frank Kessie, passato dal settore giovanile dell’Atalanta e protagonista della cavalcata che ha portato i nerazzurri alla conquista del quarto posto nella stagione 2016-2017. Il centrocampista ivoriano, reduce da tre stagioni in Arabia Saudita, arriva a parametro zero: è stato a lungo in trattativa con la Roma, negli ultimi giorni sembrava vicinissimo alla Juventus, poi il blitz di Giuntoli e la firma lampo a Zingonia.
Può partire de Roon
Entrambe le operazioni - Rowe e Kessie - sarebbero slegate da un’eventuale partenza di Marten de Roon, fulmine a ciel sereno di questo sabato 29 agosto. A sorpresa, il capitano olandese potrebbe trasferirsi proprio al Bologna: le motivazioni sarebbero legate al mancato utilizzo nelle prime tre partite della stagione e alla volontà di continuare ad essere protagonista in Serie A. I tifosi della Curva Nord, in serata hanno appeso uno striscione all’esterno del centro sportivo: «Marten, se sono solo voci meglio così. Per noi il tuo futuro non può essere lontano da qui».
Contemporaneamente, l’Atalanta continua a spingere per Alessio Romagnoli, difensore centrale della Lazio, per completare il reparto arretrato. In uscita, manca solo l’ufficialità per il passaggio di Ahanor al Chelsea.
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