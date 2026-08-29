Atalanta, preso Kessie. Si spinge per Rowe, striscione a Zingonia per de Roon

Rowe, Kessie, Romagnoli, de Roon. Sono ore di calciomercato caldissime in casa Atalanta. La priorità, ormai è chiaro, è regalare a Sarri un nuovo esterno d’attacco: Giuntoli continua a spingere per Jonathan Rowe del Bologna, per il quale è stata presentata un’offerta da 40 milioni di euro bonus compresi. In caso di fumata bianca sarebbe l’acquisto più oneroso della storia nerazzurra.

Preso Kessie, è ufficiale

Kessie con Antonio e Luca Percassi e il ds Cristiano Giuntoli

(Foto di Atalanta.it) Ma non è finita qui. A centrocampo arriva Frank Kessie, passato dal settore giovanile dell’Atalanta e protagonista della cavalcata che ha portato i nerazzurri alla conquista del quarto posto nella stagione 2016-2017. Il centrocampista ivoriano, reduce da tre stagioni in Arabia Saudita, arriva a parametro zero: è stato a lungo in trattativa con la Roma, negli ultimi giorni sembrava vicinissimo alla Juventus, poi il blitz di Giuntoli e la firma lampo a Zingonia.

Può partire de Roon

Entrambe le operazioni - Rowe e Kessie - sarebbero slegate da un’eventuale partenza di Marten de Roon, fulmine a ciel sereno di questo sabato 29 agosto. A sorpresa, il capitano olandese potrebbe trasferirsi proprio al Bologna: le motivazioni sarebbero legate al mancato utilizzo nelle prime tre partite della stagione e alla volontà di continuare ad essere protagonista in Serie A. I tifosi della Curva Nord, in serata hanno appeso uno striscione all’esterno del centro sportivo: «Marten, se sono solo voci meglio così. Per noi il tuo futuro non può essere lontano da qui».