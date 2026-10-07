Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Pianura Mercoledì 07 Ottobre 2026

Lutto nel volley bergamasco, Stefania Corna muore a 35 anni

IL LUTTO. L’ex giocatrice cresciuta nella Foppapedretti Bergamo aveva vestito anche la maglia della Nazionale giovanile. I funerali venerdì 9 ottobre a Boltiere.

Lettura 1 min.
Silvio Molinara
Silvio Molinara
Lutto nel volley bergamasco, Stefania Corna muore a 35 anni
Stefania Corna

Boltiere

La pallavolo bergamasca piange Stefania Corna, ex pallavolista che una brutta malattia, affrontata sempre con grande coraggio e dignità, ha portato via all’età di 35 anni. Cresciuta nel settore giovanile della Foppapedretti Bergamo, dopo un paio d’anni nel Club Italia, la maglia della serie A1 femminile nella stagione 2007/08. Poi ha giocato sempre fra A1 e A2: Milano, Parma, Pavia, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari e Scandicci. Per lei, che comincia la carriera come alzatrice, per poi diventare una centrale, anche un paio di esperienze all’estero, al Cathage, in Tunisia e la Kanti Schaffausen, in Svizzera.

Ha vestito anche le maglie delle nazionali giovanili, dall’Under 18 all’Under 20, vincendo nel 2006, il Campionato Europeo Under 19. Quindi il ritorno in terra bergamasca nella stagione 2022/23, contribuendo alla promozione della Cbl Costa Volpino dalla B1 alla serie A2.

«È stata con noi solo qualche mese, nella parte finale della stagione, perché una nostra centrale aveva accusato un infortunio – ricorda Roberto Dell’Orto, generale manager della Cbl Costa Volpino di serie A2 – ha giocato poco, perché a sua volta aveva accusato qualche acciacco, però ricordiamo tutti la sua grande professionalità e il suo notevole contributo in termini di esperienza. Si era inserita benissimo nel gruppo e dopo poche settimane, sembrava essere stata con noi da anni».

Stefania Corna lascia il marito Alejandro Rizo Gonzales, schiacciatore opposto italo-cubano che qualche anno fa aveva provato per le due squadre bergamasche di A2, l’Olimpia Agnelli e la Tipiesse Cisano. Abbandonata la pallavolo agonistica Stefania Corna aveva ritrovato la sua passione per le lingue ed era diventata un’insegnante di inglese. I funerali si svolgeranno nella Chiesa di San Giorgio Martire, a Boltiere, venerdì 9 ottobre, alle 10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Boltiere
Costa Volpino
Giaveno
Milano
Parma
Pavia
Morte
Sociale
Pallavolo
Sport
Roberto Dell'Orto
Club Italia
Cbl