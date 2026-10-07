Lutto nel volley bergamasco, Stefania Corna muore a 35 anni

La pallavolo bergamasca piange Stefania Corna, ex pallavolista che una brutta malattia, affrontata sempre con grande coraggio e dignità, ha portato via all’età di 35 anni. Cresciuta nel settore giovanile della Foppapedretti Bergamo, dopo un paio d’anni nel Club Italia, la maglia della serie A1 femminile nella stagione 2007/08. Poi ha giocato sempre fra A1 e A2: Milano, Parma, Pavia, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari e Scandicci. Per lei, che comincia la carriera come alzatrice, per poi diventare una centrale, anche un paio di esperienze all’estero, al Cathage, in Tunisia e la Kanti Schaffausen, in Svizzera.

Ha vestito anche le maglie delle nazionali giovanili, dall’Under 18 all’Under 20, vincendo nel 2006, il Campionato Europeo Under 19. Quindi il ritorno in terra bergamasca nella stagione 2022/23, contribuendo alla promozione della Cbl Costa Volpino dalla B1 alla serie A2.

«È stata con noi solo qualche mese, nella parte finale della stagione, perché una nostra centrale aveva accusato un infortunio – ricorda Roberto Dell’Orto, generale manager della Cbl Costa Volpino di serie A2 – ha giocato poco, perché a sua volta aveva accusato qualche acciacco, però ricordiamo tutti la sua grande professionalità e il suo notevole contributo in termini di esperienza. Si era inserita benissimo nel gruppo e dopo poche settimane, sembrava essere stata con noi da anni».