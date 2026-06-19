Lutto per Protti. A Bergamo contro i nerazzurri la famosa rovesciata immortalata in un murale a Bari

Il post con cui la famiglia ha annunciato la morte di Igor Protti

(Foto di Instagram/Igor Protti)

Il cordoglio anche della Figc e del presidente Gabriele Gravina per l’ ex calciatore e dirigente sportivo morto nella notte tra giovedì e venerdì 19 giugno all’età di 58 anni. Così in una nota la Federcalcio: «Tra gli attaccanti più forti e prolifici degli anni Novanta, era soprannominato lo ’Zar’ per la leadership e il carisma che mostrava in campo - ricorda la Figc -. Insieme a Dario Hubner è stato l’unico calciatore capace di laurearsi capocannoniere nei campionati di Serie A, Serie B e Serie C1».