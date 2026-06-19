Lutto per Protti. A Bergamo contro i nerazzurri la famosa rovesciata immortalata in un murale a Bari
CALCIO. L’Atalanta si unisce al cordoglio per la scomparsa di Igor Protti: il club nerazzurro, con una nota pubblicata su X, ha espresso le più sincere condoglianze ai familiari, partecipando al lutto del mondo del calcio.Lettura 1 min.
Anche l’Atalanta partecipa al lutto per Igor Protti. «Atalanta BC si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la prematura scomparsa di Igor Protti ed esprime le più sincere condoglianze ai familiari», la nota su X del profilo ufficiale del club nerazzurro.
Proprio ai bergamaschi, allo stadio di Bergamo, il 10 aprile 1996, l’attaccante scomparso segnò una doppietta decisiva con la maglia del Bari. Il secondo gol, quello del 2-1, in rovesciata, è immortalato nel murale di Silvio Paradiso inaugurato l’8 ottobre dell’anno scorso nel quartiere Poggiofranco.
Il cordoglio anche della Figc e del presidente Gabriele Gravina per l’ ex calciatore e dirigente sportivo morto nella notte tra giovedì e venerdì 19 giugno all’età di 58 anni. Così in una nota la Federcalcio: «Tra gli attaccanti più forti e prolifici degli anni Novanta, era soprannominato lo ’Zar’ per la leadership e il carisma che mostrava in campo - ricorda la Figc -. Insieme a Dario Hubner è stato l’unico calciatore capace di laurearsi capocannoniere nei campionati di Serie A, Serie B e Serie C1».
La Federazione sottolinea come Protti fosse cittadino onorario di Livorno e Bari, le due squadre con le quali ha vinto la classifica dei marcatori, ina una carriera che lo ha visto scendere in campo 699 volte e festeggiando 257 gol. «Nel corso di una lunga carriera iniziata con il Rimini, la squadra della sua città - chiude la Figc - oltre alle maglie di Livorno e Bari ha indossato anche quelle di Virescit Bergamo, Messina, Lazio, Napoli e Reggiana, distinguendosi sempre per la capacità di trovare con facilità la via del gol».
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