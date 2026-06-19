Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Venerdì 19 Giugno 2026

Lutto per Protti. A Bergamo contro i nerazzurri la famosa rovesciata immortalata in un murale a Bari

CALCIO. L’Atalanta si unisce al cordoglio per la scomparsa di Igor Protti: il club nerazzurro, con una nota pubblicata su X, ha espresso le più sincere condoglianze ai familiari, partecipando al lutto del mondo del calcio.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Lutto per Protti. A Bergamo contro i nerazzurri la famosa rovesciata immortalata in un murale a Bari
L’ex bomber del Livorno Igor Protti saluta i tifosi al suo ingresso nello stadio Armando Picchi di Livorno nella veste di testimonial del comitato livornese dell’ Unicef

Anche l’Atalanta partecipa al lutto per Igor Protti. «Atalanta BC si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la prematura scomparsa di Igor Protti ed esprime le più sincere condoglianze ai familiari», la nota su X del profilo ufficiale del club nerazzurro.

Proprio ai bergamaschi, allo stadio di Bergamo, il 10 aprile 1996, l’attaccante scomparso segnò una doppietta decisiva con la maglia del Bari. Il secondo gol, quello del 2-1, in rovesciata, è immortalato nel murale di Silvio Paradiso inaugurato l’8 ottobre dell’anno scorso nel quartiere Poggiofranco.

Lutto per Protti. A Bergamo contro i nerazzurri la famosa rovesciata immortalata in un murale a Bari
Il post con cui la famiglia ha annunciato la morte di Igor Protti
(Foto di Instagram/Igor Protti)

Il cordoglio anche della Figc e del presidente Gabriele Gravina per l’ ex calciatore e dirigente sportivo morto nella notte tra giovedì e venerdì 19 giugno all’età di 58 anni. Così in una nota la Federcalcio: «Tra gli attaccanti più forti e prolifici degli anni Novanta, era soprannominato lo ’Zar’ per la leadership e il carisma che mostrava in campo - ricorda la Figc -. Insieme a Dario Hubner è stato l’unico calciatore capace di laurearsi capocannoniere nei campionati di Serie A, Serie B e Serie C1».

La Federazione sottolinea come Protti fosse cittadino onorario di Livorno e Bari, le due squadre con le quali ha vinto la classifica dei marcatori, ina una carriera che lo ha visto scendere in campo 699 volte e festeggiando 257 gol. «Nel corso di una lunga carriera iniziata con il Rimini, la squadra della sua città - chiude la Figc - oltre alle maglie di Livorno e Bari ha indossato anche quelle di Virescit Bergamo, Messina, Lazio, Napoli e Reggiana, distinguendosi sempre per la capacità di trovare con facilità la via del gol».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bari
Livorno
Messina
Pittura
Arte, cultura, intrattenimento
Calcio
Sport
Gabriele Gravina
Dario Hubner
Silvio Paradiso
Igor Protti
Serie C1
S.S. Lazio
Napoli
Federcalcio
Federazione Italiana Gioco Calcio
Atalanta