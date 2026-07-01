Marco Palestra al Chelsea: è ufficiale. Il comunicato dell’Atalanta
CALCIOMERCATO. Il messaggio del giocatore: «Qui sono cresciuto come calciatore e come persona, vivendo emozioni che non dimenticherò mai».Lettura meno di un minuto.
Ora è ufficiale, Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea. Lo ha comunicato l’Atalanta sul proprio sito ufficiale, per un’operazione da circa 60 milioni di euro bonus compresi.
Il comunicato dell’Atalanta
«Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Chelsea Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Palestra, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro dall’età di 10 anni fino ad approdare attraverso un percorso virtuoso nel calcio professionistico, dapprima con la formazione Under 23 e poi con la Prima Squadra dell’Atalanta. Atalanta BC augura a Marco il meglio per il suo futuro, sia a livello personale che professionale».
Il saluto di Palestra
Poco prima dell’ufficialità, il giocatore ha salutato l’Atalanta con un messaggio via social: «Sono arrivato a Bergamo da bambino. L’Atalanta è stata molto più di un club: è il posto in cui sono cresciuto come calciatore e come persona. Qui ho avuto la possibilità di inseguire i miei sogni, vivendo emozioni che non dimenticherò mai. Grazie alla famiglia Percassi, ai dirigenti, agli allenatori, a tutto lo staff, ai miei compagni e ai tifosi per aver creduto in me e aver fatto parte di questo straordinario percorso iniziato undici anni fa. Grazie».
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