Marco Palestra al Chelsea: è ufficiale. Il comunicato dell’Atalanta

Ora è ufficiale, Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea. Lo ha comunicato l’Atalanta sul proprio sito ufficiale, per un’operazione da circa 60 milioni di euro bonus compresi.

Il comunicato dell’Atalanta

Il saluto di Palestra

Poco prima dell’ufficialità, il giocatore ha salutato l’Atalanta con un messaggio via social: «Sono arrivato a Bergamo da bambino. L’Atalanta è stata molto più di un club: è il posto in cui sono cresciuto come calciatore e come persona. Qui ho avuto la possibilità di inseguire i miei sogni, vivendo emozioni che non dimenticherò mai. Grazie alla famiglia Percassi, ai dirigenti, agli allenatori, a tutto lo staff, ai miei compagni e ai tifosi per aver creduto in me e aver fatto parte di questo straordinario percorso iniziato undici anni fa. Grazie».