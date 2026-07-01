Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Mercoledì 01 Luglio 2026

Marco Palestra al Chelsea: è ufficiale. Il comunicato dell’Atalanta

CALCIOMERCATO. Il messaggio del giocatore: «Qui sono cresciuto come calciatore e come persona, vivendo emozioni che non dimenticherò mai».

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Marco Palestra al Chelsea: è ufficiale. Il comunicato dell’Atalanta
Palestra con la maglia del Cagliari, dove ha giocato in prestito nell’ultima stagione
(Foto di Ansa)

Ora è ufficiale, Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea. Lo ha comunicato l’Atalanta sul proprio sito ufficiale, per un’operazione da circa 60 milioni di euro bonus compresi.

Il comunicato dell’Atalanta

«Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Chelsea Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Palestra, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro dall’età di 10 anni fino ad approdare attraverso un percorso virtuoso nel calcio professionistico, dapprima con la formazione Under 23 e poi con la Prima Squadra dell’Atalanta. Atalanta BC augura a Marco il meglio per il suo futuro, sia a livello personale che professionale».

Il saluto di Palestra

Poco prima dell’ufficialità, il giocatore ha salutato l’Atalanta con un messaggio via social: «Sono arrivato a Bergamo da bambino. L’Atalanta è stata molto più di un club: è il posto in cui sono cresciuto come calciatore e come persona. Qui ho avuto la possibilità di inseguire i miei sogni, vivendo emozioni che non dimenticherò mai. Grazie alla famiglia Percassi, ai dirigenti, agli allenatori, a tutto lo staff, ai miei compagni e ai tifosi per aver creduto in me e aver fatto parte di questo straordinario percorso iniziato undici anni fa. Grazie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
Marco Palestra
Chelsea Football Club
Atalanta