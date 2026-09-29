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Sport / Valle Seriana Martedì 29 Settembre 2026

Mattia Cattaneo torna ad Alzano da campione del mondo: festa in Comune

L’abbraccio di Alzano al campione del mondo di ciclismo nella specialità Team relay a squadra a cronometro

Lettura meno di un minuto.
Eleonora Capelli
Eleonora Capelli
Mattia Cattaneo torna ad Alzano da campione del mondo: festa in Comune
La festa al Comune di Alzano Lombardo per l’arrivo di Mattia Cattaneo fresco oro ai mondiali di ciclismo nel team realay a squadre a cronometro
(Foto di Sergio Agazzi)

Alzano Lombardo

Un pomeriggio carico di emozioni ad Alzano Lombardo con il palazzo comunale addobbato a festa per celebrare il campione del mondo Mattia Cattaneo. Una sorpresa speciale organizzata dall’ amministrazione comunale con la complicità di Erika Curnis (moglie di Mattia), amici, familiari, tifosi e appassionati.

Mattia è atterrato a Malpensa e la moglie Erika ha guidato fino a Torre Boldone dove ad attenderli, nel parcheggio del mercato, c’erano una cinquantina di persone tutte in sella capitanate dal sindaco Camillo Bertocchi in mtb e con la maglia celebrativa appositamente realizzata da Ivano «Eevye» Pezzotta. Occhi sgranati e un poco lucidi per il campione iridato che si è ritrovato di nuovo in sella sulle strade di casa. Il gruppo iridato targato «Katta», scortato dalla polizia locale, è arrivato al Palazzo comunale di Alzano Lombardo.

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Ingresso trionfale per Mattia Cattaneo e i suoi compagni di pedalata sulle note musicali di «We are the champions» dei Queen. «Non mi aspettavo un’accoglienza del genere. Sono stanchissimo ma essere qui con tutti voi è fotonico» ammette sorridendo Mattia mentre tiene in braccio la sua piccola Camilla che indossa la t-shirt limited edition con scritto:«Il mio Papi è d’oro» e stringendo a sé anche la moglie Erika.«Ho avuto la fortuna di tornare oggi nella mia Alzano da Campione del Mondo, nonostante i miei 36 anni- dice ironizzando Mattia- Ho visto tanti posti fantastici ma non ho ancora trovato niente di meglio della nostra Alzano. Onorato di tutto questo. La mia Alzano è sempre con me, in bici e nella vita».

Mattia Cattaneo torna ad Alzano da campione del mondo: festa in Comune
La festa al Comune di Alzano Lombardo per l’arrivo di Mattia Cattaneo fresco oro ai mondiali di ciclismo nel team realay a squadre a cronometro
(Foto di Agazzi)
Mattia Cattaneo torna ad Alzano da campione del mondo: festa in Comune
Mattia Cattaneo accompagnato dal sindaco di Alzano e da altri amici e supporter fino al Comune per festeggiare l’oro ai mondiali di ciclismo
(Foto di Agazzi)

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