Mattia Cattaneo torna ad Alzano da campione del mondo: festa in Comune

Mattia è atterrato a Malpensa e la moglie Erika ha guidato fino a Torre Boldone dove ad attenderli, nel parcheggio del mercato, c’erano una cinquantina di persone tutte in sella capitanate dal sindaco Camillo Bertocchi in mtb e con la maglia celebrativa appositamente realizzata da Ivano «Eevye» Pezzotta . Occhi sgranati e un poco lucidi per il campione iridato che si è ritrovato di nuovo in sella sulle strade di casa. Il gruppo iridato targato «Katta», scortato dalla polizia locale, è arrivato al Palazzo comunale di Alzano Lombardo.

Ingresso trionfale per Mattia Cattaneo e i suoi compagni di pedalata sulle note musicali di «We are the champions» dei Queen. «Non mi aspettavo un’accoglienza del genere. Sono stanchissimo ma essere qui con tutti voi è fotonico» ammette sorridendo Mattia mentre tiene in braccio la sua piccola Camilla che indossa la t-shirt limited edition con scritto:«Il mio Papi è d’oro» e stringendo a sé anche la moglie Erika.«Ho avuto la fortuna di tornare oggi nella mia Alzano da Campione del Mondo, nonostante i miei 36 anni- dice ironizzando Mattia- Ho visto tanti posti fantastici ma non ho ancora trovato niente di meglio della nostra Alzano. Onorato di tutto questo. La mia Alzano è sempre con me, in bici e nella vita».