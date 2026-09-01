Sarri: «Squadra stanca, ma dobbiamo fare meglio di così»

Maurizio Sarri , allenatore dell’Atalanta, ha commentato la vittoria sul Bologna ai microfoni di Dazn. Partendo da come ha visto i suoi: al di là del risultati: «Una squadra in difficoltà fisica, ci può stare alla quarta partita in undici giorni . Eravamo meno brillanti degli avversari soprattutto nel primo tempo, ma il livello di gioco non deve essere questo, dobbiamo salire molto. Prendiamo i punti con soddisfazione, caratterialmente abbiamo fatto anche bene, ma dobbiamo crescere».

«Squadra pensante e stanca»

«L’ingresso di Samardzic e il cambio degli esterni ci ha ravvivato, le sostituzioni ci hanno tolto dai guai grossi, con un mix tra fortuna e la bravura di Samardzic ».

Sul processo di crescita: «Il percorso va a singhiozzi, i giocatori sono arrivati un po’ “a rate”, anche per i via dei mondiali. Oggi eravamo una squadra troppo pensante e stanca, dare ritmo alla partita era difficile. De Ketelaere? È forte ma non è completamente inserito nel nostro modo di giocare e di difendere. Con noi si è allenato pochissimo, se oggi non ha giocato bene può essere che sia colpa mia per averlo messo in campo troppo presto».