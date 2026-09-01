Sarri: «Squadra stanca, ma dobbiamo fare meglio di così»
CALCIO. L’allenatore dell’Atalanta dopo la vittoria contro il Bologna: «I cambi ci hanno dato più energia, prendiamo i punti con soddisfazione».Lettura meno di un minuto.
Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta, ha commentato la vittoria sul Bologna ai microfoni di Dazn. Partendo da come ha visto i suoi: al di là del risultati: «Una squadra in difficoltà fisica, ci può stare alla quarta partita in undici giorni. Eravamo meno brillanti degli avversari soprattutto nel primo tempo, ma il livello di gioco non deve essere questo, dobbiamo salire molto. Prendiamo i punti con soddisfazione, caratterialmente abbiamo fatto anche bene, ma dobbiamo crescere».
«Squadra pensante e stanca»
«L’ingresso di Samardzic e il cambio degli esterni ci ha ravvivato, le sostituzioni ci hanno tolto dai guai grossi, con un mix tra fortuna e la bravura di Samardzic».
Sul processo di crescita: «Il percorso va a singhiozzi, i giocatori sono arrivati un po’ “a rate”, anche per i via dei mondiali. Oggi eravamo una squadra troppo pensante e stanca, dare ritmo alla partita era difficile. De Ketelaere? È forte ma non è completamente inserito nel nostro modo di giocare e di difendere. Con noi si è allenato pochissimo, se oggi non ha giocato bene può essere che sia colpa mia per averlo messo in campo troppo presto».
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