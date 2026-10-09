Sci: Goggia salta Soelden: «Devo tornare a stare bene come persona»

«Sto meglio, il trend è positivo - ha dichiarato la campionessa internazionale -. Ho avuto tanti tremori, dolori invalidanti, ero rallentata nel camminare e nella parola, scoordinata sugli sci. Sono ancora stanca, mi è mancata una parte di preparazione importante e devo puntare tutto sul training in America. L’obiettivo primario adesso è tornare a star bene io come persona, a livello nervoso soprattutto, e recuperare la lucidità solita per poter sciare»