Sci: Goggia salta Soelden: «Devo tornare a stare bene come persona»
LO STOP. Sofia Goggia salterà la gara di apertura della stagione, il 24 ottobre a Soelden. Lo ha spiegato a margine del media day della Fisi a Milano, parlando del recupero dal virus che l’ha costretta a fermarsi al camp di Ushuaia.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
La sciatrice bergamasca Sofia Goggia salterà la gara di apertura della stagione, il 24 ottobre a Soelden in Austria. Lo ha spiegato nella mattinata di venerdì 9 ottobre a margine del media day della Fisi a Milano, parlando del recupero dal virus che l’ha costretta a fermarsi al camp di Ushuaia.
Goggia, situazione da approfondire ma senza allarmi
«Sto meglio, il trend è positivo - ha dichiarato la campionessa internazionale -. Ho avuto tanti tremori, dolori invalidanti, ero rallentata nel camminare e nella parola, scoordinata sugli sci. Sono ancora stanca, mi è mancata una parte di preparazione importante e devo puntare tutto sul training in America. L’obiettivo primario adesso è tornare a star bene io come persona, a livello nervoso soprattutto, e recuperare la lucidità solita per poter sciare»
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