l’Alcova dei Fantoni trasloca dalla Carrara ad Alzano e ritrova i capolavori «cugini»

L’opera della bottega del Fantoni è unica nel suo genere: è una delle poche laiche arrivate a noi e firmate dagli artisti bergamaschi. La struttura è in legno di noce con sculture e dettagli in legno di tiglio (un particolare strano perchè di solito si utilizzava il bosso e che fa propendere per il fatto che l’opera poi sarebbe dovuta essere dipinta). Nata per palazzo Sottocasa di Pedrengo, viene spostata a villa Agnesi (poi Albertoni) di Montevecchia, e poi in un’altra dimora della famiglia Sottocasa a Pontida. Solo nel 1995 Elisabetta Sottocasa, ultima erede della famiglia, dona l’opera all’Accademia Carrara, dove è stata esposta fino allo scorso anno.