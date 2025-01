Rita Pelusio, clown fragile dall’«umanità comica»

Umanità comica è una definizione che Rita Pelusio ha elaborato nella sua ricerca sui clown. «L’identità comica di ciascun clown - secondo Rita -, parte dalle fragilità per poi lavorare sulla distanza che c’è tra quello che si vorrebbe essere e quello che in realtà si è. É proprio in questa distanza che c’è il comico».

Il clown, un lavoro per adulti

In Italia si pensa ancora al clown classico, quello con il naso rosso che fa ridere i bambini, ma in realtà il mondo dei clown contemporaneo è in continua evoluzione: «Nel nostro paese appena dici clown si pensa allo spettacolo per famiglie, ma non è vero, il clown è un lavoro per gli adulti, il clown dovrebbe essere portato nella prosa. In Europa il clown è una delle forme di arte comica».

La nascita delle pagliacce

Anche lo stereotipo del clown prettamente maschile va abbattuto secondo Rita Pelusio:«È nato un movimento che si chiama «pagliacce» in Italia, una rete per l’emancipazione del clown al femminile, visto che per le donne anche in questo campo c’è sempre stato poco spazio».

I clown dentro «Eva, diario di una costola»

Nello spettacolo «Eva, diario di una costola» tutte le otto Eva contemporanee sono state lavorate in clown:«Potrebbe sembrare prosa comica, ma io, invece le ho lavorate in clown andando proprio a scavare nella fragilità di ogni personaggio».