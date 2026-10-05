Luca Perri: «Ecco dove la fantasia di Star Wars ha anticipato la scienza»
L’INTERVISTA. L’astrofisico e divulgatore bergamasco in scena al teatro Donizetti per inaugurare la XXIV edizione di BergamoScienza, accompagnato dall’orchestra sinfonica di Milano in una lezione semi seria sul rapporto tra scienza e fantascienza partendo dal capolavoro di George Lucas.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
I grappoli di buchi neri e i pianeti da cui è possibile vedere nel cielo due soli contemporaneamente, sono solo due delle scoperte scientifiche che sono state teorizzate 20 anni prima da Guerre Stellari.
Luca Perri parte da qui, dal fascino a volte sorprendentemente visionario di Star Wars, per una lezione tra scienza e fantascienza, accompagnato dall’orchestra sinfonica di Milano che suona dal vivo l’iconica colonna sonora composta da John Williams.
Si apre così, sul palco del teatro Donizetti, la 24esima edizione di BergamoScienza.
Per saperne di più guarda l’intervista a Luca Perri.
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