A Spirano la sagra del tartufo nero bergamasco

La Sagra del Tartufo Nero Bergamasco torna a Spirano il 7 e 8 ottobre per la 12ª edizione che si svolgerà al Palaspirà .

un’esperienza culinaria di alto livello. La due giorni offre non solo prelibatezze culinarie, ma anche un ricco palinsesto di intrattenimento. Sabato sera, l’atmosfera si accenderà con un tributo a Vasco Rossi e proseguirà con il Disco Luxury party con Lorenzo Casalino, e Svetlana Tkacheva.

Domenica tra tartufi, vini e formaggi saranno accompagnati ancora da un dj set. Non solo intrattenimento per gli adulti, ma anche gonfiabile e iniziative per i più piccoli.