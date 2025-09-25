Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Giovedì 25 Settembre 2025

A Tavernola giovane mamma stroncata da una sepsi. Giovedì sera la veglia

IL LUTTO. Era l’anima dell’agriturismo «La Cornale», la veglia giovedì e i funerali venerdì pomeriggio a Tavernola.

Margary Frassi
Margary Frassi

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Samanta Pezzotti
Samanta Pezzotti

«Sarai sempre la mia forza»: con queste parole il figlio Andrea Foresti di 23 anni ha voluto ricordare la mamma Samanta Pezzotti di Tavernola, morta improvvisamente a 41 anni per una sepsi che non le ha lasciato scampo, nonostante le tempestive cure prestate dai medici degli Spedali civili di Brescia dove era stata ricoverata d’urgenza venerdì scorso. Era stata infatti colpita da una forte febbre che in poco tempo è peggiorata fino a una situazione senza possibilità di uscita. La giovane donna se n’è andata dopo pochi giorni, martedì scorso, lasciando in un profondo sconforto l’amato figlio, i genitori Elisabetta e Filippo, la sorella Francesca, il fratello Cristian, il compagno Fabio.

Era stata colpita da una forte febbre che in poco tempo è peggiorata fino a una situazione senza possibilità di uscita

Altrettanto sentito e partecipato il cordoglio delle comunita di Tavernola e di Vigolo. «Samanta era una persona affabile e premurosa con tutti», ricordano i compagni del 1983, sbigottiti per l’inaspettata morte della coscritta. Ma ha lasciato nel dolore anche gli abitanti di Vigolo, dove dal 2008 aveva preso in gestione la tabaccheria con edicola del centro storico insieme alla sorella Francesca. Era talmente appassionata del suo lavoro che quando tre anni fa non furono più recapitati i giornali a Vigolo, lei scendeva puntualmente a Tavernola a ritirarli per i suoi lettori presso l’edicola dell’amica Mariangela Consoli che, affranta, dice: «Si presentava sempre allegra e solare». Nel 2021 si era lanciata in un’altra impresa, sempre con la sorella Francesca e il sostegno della famiglia.

Il progetto della cascina di famiglia

Aveva ristrutturato la storica cascina familiare «La Cornale», trasformata in un agriturismo, bed&amp;breakfast, con ristorante, molto accogliente e una vista splendida sul Sebino. Ricorda Andrea che la «mamma era talmente entusiasta di questa attività che spesso dedicava le ore notturne alla preparazione di ravioli e pasta fresca».

La veglia e i funerali

La salma è stata composta proprio nella sala dell’agriturismo circondata da composizioni di fiori bianchi e dalla testimonianza di affetto e solidarietà di tantissime persone che hanno voluto testimoniare il loro affetto per Samanta e la sua famiglia.Il 25 settembre alle 18 si terrà la veglia funebre al quale seguiranno venerdì 26 alle 14,30 i funerali nella parrocchiale di Tavernola. Al termine della cerimonia il feretro proseguirà per il tempio crematorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tavernola Bergamasca
Brescia
Vigolo
Salute
Malattia
Medicina
Sociale
famiglia
Tempo libero
Vita quotidiana
Andrea Foresti
Samanta Pezzotti