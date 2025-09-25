A Tavernola giovane mamma stroncata da una sepsi. Giovedì sera la veglia

«Sarai sempre la mia forza»: con queste parole il figlio Andrea Foresti di 23 anni ha voluto ricordare la mamma Samanta Pezzotti di Tavernola, morta improvvisamente a 41 anni per una sepsi che non le ha lasciato scampo, nonostante le tempestive cure prestate dai medici degli Spedali civili di Brescia dove era stata ricoverata d’urgenza venerdì scorso. Era stata infatti colpita da una forte febbre che in poco tempo è peggiorata fino a una situazione senza possibilità di uscita. La giovane donna se n’è andata dopo pochi giorni, martedì scorso, lasciando in un profondo sconforto l’amato figlio, i genitori Elisabetta e Filippo, la sorella Francesca, il fratello Cristian, il compagno Fabio.

Era stata colpita da una forte febbre che in poco tempo è peggiorata fino a una situazione senza possibilità di uscita Altrettanto sentito e partecipato il cordoglio delle comunita di Tavernola e di Vigolo. «Samanta era una persona affabile e premurosa con tutti», ricordano i compagni del 1983, sbigottiti per l’inaspettata morte della coscritta. Ma ha lasciato nel dolore anche gli abitanti di Vigolo, dove dal 2008 aveva preso in gestione la tabaccheria con edicola del centro storico insieme alla sorella Francesca. Era talmente appassionata del suo lavoro che quando tre anni fa non furono più recapitati i giornali a Vigolo, lei scendeva puntualmente a Tavernola a ritirarli per i suoi lettori presso l’edicola dell’amica Mariangela Consoli che, affranta, dice: «Si presentava sempre allegra e solare». Nel 2021 si era lanciata in un’altra impresa, sempre con la sorella Francesca e il sostegno della famiglia.

Il progetto della cascina di famiglia

Aveva ristrutturato la storica cascina familiare «La Cornale», trasformata in un agriturismo, bed&breakfast, con ristorante, molto accogliente e una vista splendida sul Sebino. Ricorda Andrea che la «mamma era talmente entusiasta di questa attività che spesso dedicava le ore notturne alla preparazione di ravioli e pasta fresca».

La veglia e i funerali