Addio a don Angelo Pezzoli, il parroco di Chiuduno si è spento a 73 anni. Lunedì i funerali

Quel sorriso gentile, quegli occhi pieni di umiltà. Ma anche le sue parole rassicuranti, e quella tenerezza che ha saputo abbracciare, in quasi cinquant’anni di servizio, tutte le comunità che lo hanno accolto. C’è un’intera provincia a piangere don Angelo Pezzoli, parroco di Chiuduno, scomparso nella notte fra giovedì 15 e venerdì 16 febbraio: vegliato dai fratelli Giancarlo e Natale e dall’amata sorella Marialuisa, don Pezzoli se n’è andato nella sua casa paterna, a Leffe, dopo aver convissuto per anni con una malattia che, nonostante le cure e gli interventi, non gli ha lasciato scampo.