Alpini, il raduno a Sarnico e Paratico per unire Bergamo e Brescia

Un ponte che unisce due province a Sarnico e Paratico, anche se per le penne nere, l’unità e la fratellanza è sempre stata certezza. Sbarcano a Sarnico sabato 23 settembre circa 2 mila alpini nell’ anno di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura . Stamattina la Santa Messa nella chiesa medioevale di San Paolo a Sarnico celebrata da monsignor Gaetano Bonicelli, Vescovo militare Emerito, quindi l ’inaugurazione della mostra fotografica.

Nel pomeriggio alle 15 l’ attesa sfilata sul ponte, a Sarnico e Paratico in un bel sabato di sole. Ponte sulla SS.469 Bg-Bs completamente chiuso al transito dalle 14.50 alle 15,20 in una giornata che si annuncia da conservare nell’album dei ricordi sul lago. In programma anche una conferenza dedicata ai cappellani militari nella storia.