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Cronaca / Val Calepio e Sebino Domenica 05 Luglio 2026

Autostrada A4, chiude per una notte il casello di Grumello

IL CANTIERE. Per lavori di pavimentazione, dalle 21 di mercoledì 8 alle 5 di giovedì 9, in uscita per chi proviene da Milano.

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Redazione Web
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Autostrada A4, chiude per una notte il casello di Grumello

Grumello

Cantieri notturni nel tratto bergamasco dell’autostrada A4, per lavori di pavimentazione. Dalle 21 di mercoledì 8 alle 5 di giovedì 9 luglio sarà chiuso il casello di Grumello, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Seriate o proseguire verso Brescia e uscire a Ponte Oglio.

Dalle 21 di venerdì 10 alle 5 di sabato 11 luglio sarà chiusa la stazione di Rovato, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita al casello di Ospitaletto o proseguire verso Milano e uscire a Palazzolo.

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