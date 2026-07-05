Autostrada A4, chiude per una notte il casello di Grumello
IL CANTIERE. Per lavori di pavimentazione, dalle 21 di mercoledì 8 alle 5 di giovedì 9, in uscita per chi proviene da Milano.Lettura meno di un minuto.
Grumello
Cantieri notturni nel tratto bergamasco dell’autostrada A4, per lavori di pavimentazione. Dalle 21 di mercoledì 8 alle 5 di giovedì 9 luglio sarà chiuso il casello di Grumello, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Seriate o proseguire verso Brescia e uscire a Ponte Oglio.
Dalle 21 di venerdì 10 alle 5 di sabato 11 luglio sarà chiusa la stazione di Rovato, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita al casello di Ospitaletto o proseguire verso Milano e uscire a Palazzolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA