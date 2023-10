Azzannata da un pitbull a Villongo, donna finisce all’ospedale

L’episodio è accaduto alle 11 in corso Italia a Villongo. La donna ha rimediato un morso alla mano e uno al fianco ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Iseo (cinque giorni di prognosi). Era a spasso con il compagno e con il cane quando s’è vista arrivare il pitbull, uscito in strada all’improvviso dell’abitazione del proprietario.

«Ho preso il mio Artù (è il nome del suo white terrier, ndr) in braccio e, per proteggerlo, ho girato la schiena al pitbull – racconta –. Mi sono sentita azzannare al fianco. Poi il pitbull ha cercato di morsicare il mio cane, saltando davanti a me, e alla fine c’è riuscito. Io ho messo il braccio avanti per proteggerlo e mi ha morso la mano. Ci ha poi trascinati a terra. Sono rimasta sull’asfalto per un tempo che mi è sembrato interminabile. Urlavo e stavo sopra Artù per proteggerlo».