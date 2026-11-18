Bossico, uccisa dal marito: giovedì l’autopsia a Pavia
LA TRAGEDIA. L’esame sul corpo di Emma Rosa Rey, 61 anni, è previsto il 19 novembre. Il marito Mario Carniglia, che ha confessato il delitto, è in carcere a Bergamo per omicidio volontario.Lettura 1 min.
Bossico
Sarà eseguita giovedì 19 novembre a Pavia l’autopsia sul corpo di Emma Rosa Rey, la donna di 61 anni uccisa martedì 17 novembre nella sua abitazione di Bossico dal marito Mario Carniglia, 63 anni. L’esame medico legale dovrà chiarire le cause della morte e fornire ulteriori elementi agli investigatori impegnati nella ricostruzione del delitto.
Bossico, la confessione del marito dopo l’omicidio
È stato lo stesso 63enne, camionista, a chiamare il 112 intorno alle 18, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. «Venitemi a prendere, ho ammazzato mia moglie», avrebbe detto agli operatori. All’arrivo dei carabinieri di Sovere, l’uomo si è consegnato spontaneamente. La donna è stata trovata priva di sensi sul letto della camera, nella villetta di via Provinciale. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori.
Secondo quanto riferito dal marito agli inquirenti, la 61enne sarebbe stata soffocata con un bastone premuto contro la gola. L’oggetto è stato sequestrato dai carabinieri.
La malattia della donna e le indagini
Emma Rosa Rey soffriva da tempo di fibromialgia, una patologia cronica che le provocava dolori continui. Carniglia, che da circa un mese era rimasto a casa per assisterla, ha dichiarato agli investigatori che la moglie gli avrebbe chiesto ripetutamente di porre fine alle sue sofferenze. Una versione che dovrà essere verificata dagli inquirenti, anche attraverso gli ulteriori accertamenti e le testimonianze. Non risultano precedenti denunce per maltrattamenti o interventi delle forze dell’ordine per liti familiari.
Dopo essere stato ascoltato dal pubblico ministero Antonio Mele, il 63enne è stato trasferito nel carcere di Bergamo, in attesa dell’interrogatorio di convalida davanti al gip. È accusato di omicidio volontario.
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