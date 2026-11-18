Bossico, la confessione del marito dopo l’omicidio

È stato lo stesso 63enne, camionista, a chiamare il 112 intorno alle 18, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. «Venitemi a prendere, ho ammazzato mia moglie», avrebbe detto agli operatori. All’arrivo dei carabinieri di Sovere, l’uomo si è consegnato spontaneamente. La donna è stata trovata priva di sensi sul letto della camera, nella villetta di via Provinciale. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori.

Secondo quanto riferito dal marito agli inquirenti, la 61enne sarebbe stata soffocata con un bastone premuto contro la gola. L’oggetto è stato sequestrato dai carabinieri.