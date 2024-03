Cade in bici a Foresto Sparso: grave un giovane di 30 anni

Un giovane di Foresto Sparso è stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in seguito a una caduta in bici avvenuta poco distante da casa. L’incidente si è verificato poco dopo le 13 di sabato 16 marzo: da una prima ricostruzione della dinamica pare che il ragazzo fosse da poco uscito dalla sua abitazione in via San Giuseppe quando è caduto per ragioni ancora in via di accertamento. Il 30enne si stava immettendo sulla provinciale che da Villongo porta a Foresto Sparso.