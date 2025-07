Camion si schianta in galleria a Lovere: traffico bloccato - Foto

Il traffico è completamente bloccato. I veicoli non possono accedere al tunnel e vengono deviati: chiuso anche il viadotto d’accesso alla galleria. Ripercussioni pesanti in tutta l’area: code e traffico fermo in entrambe le direzioni, sia su via Nazionale tra Lovere e Pianico/Sovere, sia sulla vecchia statale a Costa Volpino.