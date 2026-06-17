Candidato alle elezioni nonostante la malattia: addio al consigliere Ottaviani

Era malato da tempo, ma aveva deciso lo stesso di candidarsi per le ultime elezioni comunali a Solto Collina: dopo essere stato eletto consigliere nella maggioranza che sostiene il sindaco Maurizio Esti, le sue condizioni si erano però aggravate e negli ultimi giorni era stato portato in un hospice, dove lunedì nel tardo pomeriggio il suo cuore ha smesso di battere. Stefano Ottaviani non ha fatto in tempo a dedicarsi al paese dove aveva scelto di stabilirsi pochi anni fa, dopo essere cresciuto tra Milano e il bellunese.

Chi era Stefano Ottaviani

Nella scheda di presentazione della propria candidatura Ottaviani, 64 anni, aveva scritto: «Frequento Solto Collina assiduamente dal 2016 e come residente dal 2022. Sono una persona che ha lavorato, rischiato, viaggiato e imparato sul campo, per tutta la vita. Ho iniziato dal basso, ho fatto carriera nel mondo dell’industria e della tecnologia fino a guidare reti di vendita per grandi aziende internazionali. Ho fondato una mia impresa, una delle prime in Italia nel neonato World Wide Web. Poi ho staccato.

Per undici anni ho navigato con la mia compagna nel Mediterraneo, Atlantico, Caraibi e America a bordo del mio veliero Jonathan Livingston. Chi conosce il mare sa cosa significa: responsabilità, capacità decisionale. Tornato sul lago che amo, ho deciso di candidarmi al Consiglio comunale perché ho apprezzato molto le passate amministrazioni di Esti e un piccolo comune ha bisogno di persone concrete, che interpretino le esigenze dei cittadini senza promesse che non si mantengono. Mi occuperò in particolare di integrazione digitale coi cittadini perché un Comune moderno non lascia indietro nessuno».

A Ottaviani Esti aveva proprio affidato il compito di tenere i rapporti con i cittadini anche tramite i canali social: «Purtroppo – riflette il sindaco – Stefano non ha neppure fatto in tempo a conoscere la macchina comunale che insieme avremmo voluto guidare per i prossimi anni. L’avevo conosciuto tempo fa e avevo apprezzato la sua voglia di impegnarsi per la comunità di cui si sentiva pienamente parte. Purtroppo il destino ha voluto diversamente, e ci rimboccheremo ulteriormente le maniche per non lasciare che gli obiettivi condivisi con Stefano non siano raggiunti».I funerali verranno celebrati venerdì alle 11 a Milano, nella chiesa di via Carnia 12.