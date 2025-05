Carobbio, maxi operazione antidroga: sequestrati 3,8 chili di cocaina e 125 mila euro in contanti

I Carabinieri di Grumello del Monte, nel pomeriggio del 30 aprile, hanno portato a termine un’importante operazione antidroga culminata con l’arresto di un 33enne marocchino , residente da tempo in Bergamasca, e con il sequestro di oltre 3,8 chilogrammi di cocaina , 200 grammi di hashish e oltre 125.000 euro in contanti , presumibile frutto dell’attività illecita.

Il via vai di persone a Carobbio

L’operazione è il risultato di una mirata attività investigativa condotta dai militari nei giorni precedenti, grazie a cui è stato possibile monitorare i movimenti del soggetto, già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti. A insospettire i carabinieri è stato soprattutto il frequente via vai di persone e veicoli nei pressi dell’abitazione dell’uomo , situata nel comune di Carobbio degli Angeli , dove viveva con la moglie convivente, una 26enne italiana incensurata, anch’essa finita nel mirino degli inquirenti e deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Il deposito di droga

La svolta è arrivata il 30 aprile, quando l’uomo è stato fermato nei pressi della sua abitazione. La successiva perquisizione, effettuata con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Orio al Serio, ha permesso di scoprire un vero e proprio deposito della droga: cocaina in grossi quantitativi, hashish, e mazzette di denaro contante. In casa sono stati trovati anche veicoli di grossa cilindrata e scooter, usati presumibilmente per le consegne. Dopo il blitz, l’uomo è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Bergamo. Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Le indagini proseguono per ricostruire la rete di contatti e smercio della droga, che sembrerebbe ben radicata sul territorio.