Carobbio, nuovo rosso-stop. In 15 giorni cento infrazioni

Dalla mezzanotte di sabato 21 giugno è scattato un nuovo rosso-stop a Carobbio degli Angeli, installato all’incrocio tra via Tresolzio, via Gavazzoli e via Puccini, in prossimità del centro abitato, a poche centinaia di metri dal ponte sul fiume Cherio. Tecnicamente, si tratta di un modello «Teas redlightmeter» che intercetta tutti i passaggi con il rosso, ma anche tutti i veicoli privi di assicurazione e revisione, oltre ai mezzi pesanti con un peso superiore alle 3,5 tonnellate, a cui è già vietato il transito.

Lì numerosi incidenti

Si tratta del secondo rosso-stop installato nel giro di un anno e mezzo nello stesso territorio. Pur in zone molto lontane tra di loro. Quest’ultimo non è molto distante dal confine con Gorlago, mentre il primo era stato attivato a dicembre 2023 lungo la trafficata via Variante per Cicola, a pochi metri dal confine con Chiuduno. Benché distanti quasi un chilometro, sono zone di confine molto transitate e dove gli incidenti stradali sono stati numerosi e, in alcuni casi, molto gravi.

«Per tutelare l’incolumità pubblica»

La scelta è dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Ondei, che nei giorni scorsi ha informato la popolazione: «Abbiamo diffuso la comunicazione ufficiale alla cittadinanza. Questo provvedimento è frutto di un’attenta attività di monitoraggio svolta nel tempo dall’amministrazione e dalla polizia locale. Questo intervento mira a tutelare non solo gli automobilisti, ma anche i pedoni e i ciclisti, troppo spesso esposti a situazioni di rischio in quest’area. Non nasce da motivi economici, ma per tutelare l’incolumità pubblica e prevenire gli incidenti».

Quindici giorni di test

Nelle ultime settimane è stato fatto un test di prova nella zona: per quindici giorni, nel mese di maggio, è stato monitorato l’incrocio per verificare le infrazioni commesse dai passanti: «I dati raccolti hanno rilevato molte infrazioni, confermando la pericolosità dell’incrocio e la necessità di intervenire per tutelare la sicurezza di tutti. Il sistema installato è perfettamente conforme alla normativa vigente. La durata del semaforo giallo è di cinque secondi (certificato da Sibestar, azienda italiana specializzata nella produzione e fornitura di prodotti e servizi per la segnaletica stradale, ndr) e la sanzione viene applicata nei casi in cui il veicolo superi la linea di arresto con il semaforo già rosso», evidenzia Ondei.

Anche per revisione e assicurazione

Il comandante della polizia locale di Carobbio, Carmelo Danilo Perna, snocciola i dati emersi: «In quindici giorni di prova abbiamo rilevato cento infrazioni che non verranno sanzionate perché stavamo raccogliendo dei dati statistici, ma sono i mezzi che sono passati con il rosso. Da sabato notte è entrato in funzione il rosso-stop e coloro che passeranno con il rosso verranno sanzionati. Essendo una zona d’ingresso al paese, consentirà di intercettare i veicoli privi di revisione e assicurazione e i camion superiori alle 3,5 tonnellate non autorizzati. In queste due settimane di prova l’incrocio monitorato è stato attraversato da una decina di camion a cui è imposto il divieto». All’incrocio di via Gavazzoli si sono verificati incidenti e lo scorso inverno una macchina si era capottata. Per fortuna le conseguenze non erano state tragiche. Le scorse settimane lungo via Tresolzio si era verificato un grave incidente all’altezza dell’ex distributore di carburante. Coinvolto un motociclista di 18 anni. «In questi quindici giorni di prova abbiamo raccolto tanti filmati – evidenzia Perna –: cento infrazioni equivalgono a cento possibili incidenti. Ci troviamo vicino al centro e spesso quell’incrocio, con passaggio pedonale, è attraversato da bambini che si dirigono a scuola o all’oratorio. C’è poca visibilità per i mezzi che lo attraversano, il che lo rende poco sicuro».