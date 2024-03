Cerca di superare un cordolo e cade in bici, grave 74enne a Villongo

L’incidente intorno alle 10.15 di martedì 18 marzo a Villongo, in via Aldo Moro. Un uomo di 74 anni è caduto in bicicletta e le sue condizioni paiono gravi: dalle prime informazioni sembra che l’uomo, che vive in paese, volesse superare con la sua bici il cordolo, alto circa 20 centimetri, che delimita un parcheggio, per raggiungere la pista ciclabile attigua.