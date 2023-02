Colpita da un masso durante un’escursione: grave una donna di 57 anni

Era impegnata in un’escursione con la figlia in zona Corno di San Giovanni a Lovere quando è stata colpita da un masso che si è distaccato dalla roccia . Una donna di 57 anni è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio, intorno alle 15. A chiamare i soccorsi è stata propria la figlia dell’escursionista: sul posto sono sopraggiunti il nucleo Saf dei Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Lovere . I Vigili del fuoco specializzati in soccorsi speleo-alpino-fluviali sono riusciti a sistemare la donna sulla barella per poi affidarla al personale dell’Elisoccorso di Sondrio. La 57enne è stata ricoverata in codice rosso, il più grave, all’ospedale Poliambulanza di Brescia .