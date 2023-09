Continuano le ricerche: ancora nessuna traccia della turista dispersa nel lago d’Iseo-Foto

Si sono mobilitate decine di persone per continuare le ricerche della turista tedesca 20enne che venerdì nel pomeriggio si è tuffata nel lago per un bagno mentre era in gommone con tre familiari e non è più riemersa. Ci sono gli specialisti del soccorso acquatico con due mezzi nautici, inviati dai comandi di Brescia e Bergamo. Una squadra di sommozzatori arrivati da Milano e i carabinieri di Breno. Un elicottero dei Vigili del fuoco si è alzato in volo per cercare di trovare tracce dall’alto nella zona tra Pisogne e la Lucchini di Lovere, dove, dalle descrizioni degli altri tre occupanti della barca, la ragazza si sarebbe inabissata.