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Cronaca / Val Calepio e Sebino Giovedì 08 Ottobre 2026

Costa Volpino, entra di notte in municipio e mette tutto a soqquadro: arrestato 47enne

L’ATTO VANDALICO. Infrange nella notte un vetro del municipio e mette a soqquadro gli uffici senza rubare nulla. Arrestato un uomo di 47 anni: in tribunale ammette i fatti e si scusa.

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Alessandra Loche
Alessandra Loche

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Costa Volpino, entra di notte in municipio e mette tutto a soqquadro: arrestato 47enne
I carabinieri a Costa Volpino dopo l’atto vandalico in Comune

Costa Volpino

Nella notte tra mercoledì e giovedì 8 ottobre ha infranto con un mattone un vetro del Comune di Costa Volpino, introducendosi nell’edificio e mettendo tutto a soqquadro, senza però rubare nulla. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo - un italiano di 47 anni, è uscito dallo stabile senza opporre resistenza: già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato.

Ha ammesso i fatti, senza però riuscire a spiegarne il motivo: «Non so come mai sono entrato. Mi scuso, non so perché ho agito in questo modo»

Disoccupato da tre anni, dopo un periodo trascorso in carcere, è comparso in tribunale, assistito dall’avvocato Simone Inno. Ha ammesso i fatti, senza però riuscire a spiegarne il motivo: «Non so come mai sono entrato. Mi scuso, non so perché ho agito in questo modo». Il 47enne ha inoltre dichiarato che la prossima settimana dovrebbe iniziare un lavoro a Brescia. L’arresto è stato convalidato e il procedimento è stato rinviato al 5 novembre.

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