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Cronaca / Val Calepio e Sebino Domenica 19 Luglio 2026

Credaro, 18enne investita da un’auto davanti al Municipio finisce in ospedale

L’INCIDENTE. L’investimento è avvenuto su via Roma verso le 16 di domenica 19 luglio.

Lettura meno di un minuto.
Emma Crescenti
Emma Crescenti
Credaro, 18enne investita da un’auto davanti al Municipio finisce in ospedale
L’attraversamento pedonale a Credaro in via Roma dove si è verifoicato l’investimento di una 18enne da parte di un’auto domenica 19 luglio verso le 16

Credaro

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 di domenica 19 luglio, proprio davanti al Municipio. Stando alle primissime informazioni sembra che una 18enne stesse attraversando la provinciale sulle strisce pedonali quando è stata investita da un’utilitaria, una Yaris, che viaggiava verso Sarnico.

Credaro, 18enne investita da un’auto davanti al Municipio finisce in ospedale
Il bozzo del corpo della ragazza investita a Credaro, sul parabrezza dell’auto. Sullo sfondo l’auto dei carabinieri

La 18enne è rimbalzata sul parabrezza dell’auto ed è poi caduta a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari di un’ambulanza dei Volontari di Sarnico e di un’automedica. Dopo averla stabilizzata sul posto hanno trasportato la 18enne in ospedale in codice giallo.

Illeso il conducente, un uomo sui 60 anni, e la ragazza che viaggiava sul sedile del passeggero. I carabinieri di Sarnico sono intervenuti per i rilievi e per gestore la viabilità.

In zona si sono create lunghe code in entrambe le direzioni, essendo, la strada, l’unico collegamento tra la Valcalepio e il basso Sebino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Credaro
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