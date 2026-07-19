Credaro, 18enne investita da un’auto davanti al Municipio finisce in ospedale

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 di domenica 19 luglio, proprio davanti al Municipio. Stando alle primissime informazioni sembra che una 18enne stesse attraversando la provinciale sulle strisce pedonali quando è stata investita da un’utilitaria, una Yaris, che viaggiava verso Sarnico.

Il bozzo del corpo della ragazza investita a Credaro, sul parabrezza dell’auto. Sullo sfondo l’auto dei carabinieri La 18enne è rimbalzata sul parabrezza dell’auto ed è poi caduta a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari di un’ambulanza dei Volontari di Sarnico e di un’automedica. Dopo averla stabilizzata sul posto hanno trasportato la 18enne in ospedale in codice giallo.

Illeso il conducente, un uomo sui 60 anni, e la ragazza che viaggiava sul sedile del passeggero. I carabinieri di Sarnico sono intervenuti per i rilievi e per gestore la viabilità.