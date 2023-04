Da motori diesel ad elettrici: investimento di 12 milioni per la flotta del Sebino

Da motori diesel a quelli elettrici. È la rotta intrapresa con decisione dalla società Navigazione Lago d’Iseo che per il biennio 2023/2024 investirà 12 milioni di euro per potenziare la flotta e per effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle imbarcazioni già in esercizio. Di questi 12 milioni, la gran parte servirà per finanziare la costruzione e l’entrata in servizio di due nuovi battelli «full electric» .