Effetto siccità, anno nero per il lago d’Iseo: in «cassa» meno 46% d’acqua

Un anno di lago da sorvegliato speciale. La scorsa estate i livelli sono andati in caduta libera a causa del perdurare della siccità. Nel Basso lago è stato persino possibile gironzolare per decine e decine di metri lungo le sponde a causa della ritirata delle acque, oppure appoggiare le sdraio per prendere la tintarella su insolite spiagge naturali. I numeri di fine anno sono di fatto una sentenza, con il 2022 etichettato come un Annus horribilis, con 12 mesi stabilmente al di sotto della media storica del periodo, a braccetto con le siccitose e calde annate del nuovo millennio: 2003, 2006 e 2015. Mentre nel Novecento, ad indossare la maglia nera erano stati gli anni 1949, 1951, 1960 e 1977.